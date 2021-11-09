На Алтае открыли вакансии «стрессоустойчивых» контролеров QR-кодов

Сейчас на «Авито» есть десятки объявлений о поиске сотрудников Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае уже вторую неделю действует система пропусков по QR-кодам в торговых центрах, а с 15 ноября её введут и в других общественных местах. В связи с этим организациям пришлось открыть вакансии контролеров, в чьи обязанности входит считывании кодов посетителей.

Вакцинация и спокойствие

Сейчас на «Авито» есть десятки объявлений о поиске сотрудников. Самое главное требование к кандидатам – стрессоустойчивость. Впрочем, неудивительно. Люди с введением новых ограничений стали вновь «качать» свои права: во-первых, не все довольны очередями на входах в ТЦ, во-вторых, есть ярые противники вакцинации, а без нее нет QR-кода, а значит и похода по магазинам.

Один из ТЦ, которые ищет контролеров, - «Юность» на улице Тимуровской. Работодатель требует наличие сертификата о вакцинации у кандидата. Режим работы – с 09:00 до 20:00. За смену обещают 1,7 тысячи рублей.

Также в новых сотрудниках нуждается придорожный комплекс «Облепиха» на выезде из Барнаула. В качестве обязанностей указано лишь считывание кодов на входе в комплекс. При этом у человека должен быть телефон или планшет, с помощью которого можно считывать QR-коды. В качестве бонуса работнику будет частично оплачиваться питание, но вот добираться до места работы придется самостоятельно. Смена длится с 09:00 до 22:00 (два на два). За месяц предлагают зарплату в 15 тысяч рублей.

В Новоалтайске тоже ищут контролеров. Так, в ТЦ «Локомотив» требуется сотрудников для сканирования кодов за 1,5 тысячи рублей в день. Деньги могут выплачивать ежедневно. А в местном «ЦУМе» предлагают зарплату в тысячу рублей за смену, но для ответственных сотрудников предусмотрены премии. Столько же, кстати, готовы платить в барнаульском торговом центре «Столичный» возле железнодорожного вокзала.

«Схожу в ТЦ за вас»

Есть и те, кто после введения кодов нашел в себе предпринимательскую жилку. Так, на сайте объявлений появились сообщения от людей, которые готовы помочь непривитым гражданам. Они предлагают курьерские услуги для тех, у кого нет QR-кода: то есть человек идет в ТЦ, шопится и доставляет необходимые покупки вам на дом. Стоимость доставки начинается от 300 рублей.

- В Барнауле могу съездить по вашим делам, используя свой QR-код, - пишет один из курьеров.

- Схожу в магазин, банк, ТРЦ и другие социально-значимые объекты по своему QR-коду, - говорится в еще одном объявлении.

Такие услуги, кстати, оказывают не только в Барнауле, но и в Новоалтайске, а также в Бийске.

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