Новогодние елки для детей 2021-2022 в Барнауле: афиша, билеты, расписание

Новогодние представления для детей начнутся уже в ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Второй год подряд коронавирус не позволяет провести в Алтайском крае традиционные губернаторские елки. А мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные детские представления. «Комсомолка» составила подробную афишу новогодних елок для детей 2021-2022 в Барнауле.

Театры краевой столицы готовят премьерные новогодние представления для своих маленьких зрителей, но многие из них будут интересны и взрослым, так что на представления можно сходить целыми семьями.

Театр драмы (ул. Молодежная, 15)

«Пеппи длинный чулок» (0+)

Великолепная, трогательная, смешная и местами грустная – это история об удивительной и озорной рыжей девочке. В этот новый год героиня Астрид Линдгрен Пеппи Длинныйчулок оживет на сцене алтайского театра драмы.

- Пеппи Длинныйчулок независима и делает всё, что хочет. Она невероятно сильная и проворная, хотя ей всего девять лет. Пеппи не только на редкость сильна, она ещё и невероятно богата на добрые дела, - рассказывают в театре.

Эта девочка для многих настоящий кумир детства: сильная, благородная, щедрая, свободная. Создатели постановки уверены, что история будет интересна не только малышне, но и их родителям, которые смогут вновь окунуться в свое детство.

Сеансы:

25.12 – 10.00, 13.00

26.12 – 10.00, 13.00, 16.00

28.12 – 10.00

29.12 – 10.00

30.12 – 10.00

31.12 – 10.00

2.01 - 10.00, 13.00

3.01 - 10.00, 13.00

4.01 - 10.00, 13.00, 16.00

5.01 - 10.00, 13.00

6.01 - 10.00, 13.00

7.01 - 10.00, 13.00

8.01 – 10.00.

Основная сцена, продолжительность 1 час 15 минут (без антракта).

Цена билета: 250-300 рублей.

Музыкальный театр (пр.Комсомольский, 108)

«По щучьему веленью, или у Емели Новый год» (0+)

- Мы расскажем вам об удивительных приключениях незадачливого простака Емели, которому в канун Нового года выпала удача поймать волшебную Щуку. Но волшебство не всегда приводит к счастью. Чтобы понять это, герой нашего спектакля пройдет через ряд забавных происшествий, - рассказывают в театре.

Это будет веселый, невероятно динамичный и, разумеется, музыкальный мюзикл, действие которого происходит непосредственно 31 декабря. Так что не обойдется без главных действующих персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Скучно точно не будет!

Сеансы:

18.12 - 10:00, 13:00

19.12 - 10:00, 13:00

24.12 - 10:00, 13:00

25.12 - 10:00, 13:00

26.12 - 10:00, 13:00

27.12 - 10:00, 13:00

28.12 - 10:00, 13:00

29.12 - 10:00, 13:00

30.12 - 10:00, 13:00

2.01 - 13:00, 16.00

3.01 - 10:00, 13:00.

Продолжительность 1 час 30 минут.

Цена билета: 250-300 рублей.

Молодежный театр Алтая (пр.Калинина, 2)

«Василисса» (12+)

Молодежный театр в этом году не целенаправленно не готовит для юных зрителей новогоднюю сказку, но премьера все же состоится! Творческий коллектив МТА представит страшную сказку «Василисса» по пьесе Марии Малухиной.

- Спектакль «Василисса» – страшилка, а подростки любят этот жанр. Но мы стремимся создать спектакль для семейного просмотра, поднимаем темы, важные как для юного человека, так и для его родителей, – рассказывает режиссер постановки Виктория Печерникова. – Будет здорово, если взрослые придут на него вместе со своими детьми, а после спектакля задумаются о том, как непросто подростку взрослеть в сегодняшних реалиях, как трудно понять и узнать себя, и как ему нужны поддержка и приятие от самых близких своих людей, от семьи.

Сеансы:

23.12 - 18:30

24.12 - 18:30

29.12 - 15:00

8.01 - 17:00

9.01 - 17:00

Продолжительность — 1 час 30 минут (без антракта).

Цена билета: 250-500 рублей.

Театр кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41)

Театр для самых маленьких зрителей подготовил к новому году сразу три премьеры. Причем одна из них для взрослы. Но обо все по порядку.

«Путешествие голубой стрелы» (Большой зал) (6+)

Это Рождественская история, пересказанная по сказке итальянского писателя Джанни Родари.

- Однажды, накануне Нового года, случилось настоящее чудо – игрушки из магазина Феи решают сбежать к детям, оставшимся на новогодний праздник без подарка… - рассказывают в театре.

Они уезжают на поезде «Голубая Стрела». По пути они совершают добрые дела. Но впереди их ждут приключения и даже опасности. Друзья обязательно справятся и выполнят то, что замышляли.

Сеансы:

18.12 – 11.00, 13.00, 15.00

19.12 – 11.00, 13.00

24.12 – 11.00, 13.00

25.12 – 11.00, 13.00, 15.00

26.12 – 11.00, 13.00, 15.00

28.12 – 13.00

29.12 – 13.00

30.12 – 11.00, 13.00, 15.00

31.12 – 11.00, 13.00

2.01 – 11.00, 13.00, 15.00

3.01 – 11.00, 13.00, 15.00

4.01 – 11.00, 13.00, 15.00

5.01 – 11.00, 13.00

Продолжительность 50 минут.

Цена билета: 300-350 рублей.

«Бешеные зайцы, или Как избавиться от страха» («Театр на подушках») (0+)

- Эта увлекательная история про трусливых зайцев научит детей справляться со своими страхами! Удивительная зимняя постановка, от которой и малыши, и взрослые получат непередаваемые эмоции, - заверяют в театре.

Постановка по пьесе Мариуша Путныньша «Бешеные кролики». В ней рассказывается о том, что зайцы уже появляются на свет трусами. Они боятся всего и даже собственную тень. Но жить в постоянном страхе сложно. Поэтому они решают, что надо что-то менять, набираться смелости. А как это делать – вы узнаете из спектакля.

Сеансы:

25.12 - 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

26.12 - 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

4.01 - 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

5.01 - 10.30, 12.00, 14.00, 16.00.

Продолжительность 35 минут.

Цена билета: 300 рублей.

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