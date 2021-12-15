Могут ли жителей Алтайского края наказать за шум в новогоднюю ночь

На нарушителей можно пожаловаться в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро наступят праздники. Многие жители Алтайского края планируют ярко проводить 2021 год и встретить следующий. О том, могут ли их наказать за шум в новогоднюю ночь, во время интернет-форума рассказала Оксана Грохотова, начальник управления юстиции региона.

В регионе действует закон от 6 декабря 2017 № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края». Согласно статье 3 этого закона не допускается нарушение тишины и покоя в следующих случаях:

– с 22:00 до 8:00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);

– с 22:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. К действиям, нарушающим тишину и покой людей относятся: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления в том числе установленных на машинах, объектах торговли и общественного питания, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств.

– Однако все эти ограничения не распространяются на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января, – подчеркнула начальник управления юстиции региона.

Она также напомнила, что не допускается проведение ремонтов в многоквартирном доме с 20:00 до 9:00 в будние дни и по субботам. В воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни - круглосуточно.

– По факту совершения конкретного правонарушения вы можете обратиться по телефонам 112 (служба обеспечения вызова экстренных служб) или органов внутренних дел 02 (со стационарного телефона), 102 (с сотового телефона). По вопросам участия полиции в профилактике правонарушений, в том числе нарушений тишины и покоя граждан необходимо обращаться в ГУ МВД России по Алтайскому краю, – резюмировала Оксана Грохотова.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за пандемии коронавируса Новый год-2022 в Барнауле планируют проводить без фейерверков и народных гуляний. На площади Сахарова уже возводят традиционный новогодний городок. Там также устанавливают праздничную ель, оформят входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, разместят ледовые барельефы. Появятся и снежные скульптуры символа года и Деда Мороза со Снегурочкой.

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