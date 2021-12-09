Стоимость одного дерева начинается от 1000 рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
С начала декабря в краевой столице официально разрешили продавать хвойные деревья в специально отведенных для этого местах. Всего в краевой столице будут работать 64 точки. Рассказываем про елочные базары 2021 в Барнауле: где купить елку на Новый год.
Активно елочные базары будут работать в Барнауле после 15 декабря. Хвойные деревья станут продавать во всех районах города. В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе – также 7, в Центральном – 11, Октябрьском – 12. Больше всего елочных базаров - 27 -появятся в Индустриальном районе.
Стоимость одного дерева начинается от 1000 рублей, в зависимости от ее высоты и пышности.
– На торговых точках обязательно должна быть необходимая разрешительная документация: она указывает на то, что продажа хвойных деревьев производится в рамках закона, – отметили в мэрии города.
Из-за пандемии покупателей просят соблюдать масочный режим.
Елочные базары 2021 в Барнауле:
Центральный район
- Змеиногорский тракт, 71в
- пр-кт Комсомольский, 100
- пр-кт Красноармейский, 53
- пр-кт Красноармейский, 64
- пр-кт Красноармейский, 71
- ул.Никитина, 55
- пр-кт Социалистический, 61
- ул.Белинского, 14
- ул.Чайковского, 19
- ул.Чайковского, 29
- пер.Ядринцева, 94
Железнодорожный район
- пр-кт Красноармейский, 131
- пр-кт Ленина, 113
- ул.Молодежная, 64
- ул.Молодежная, 64
- ул.Северо-Западная, 41
- ул.Северо-Западная, 163
- ул.Юрина, 118
Индустриальный район
- п.Пригородный, ул.Сосновая, 1а
- Павловский тракт, 80
- Павловский тракт, 227
- Павловский тракт, 275 (2 точки)
- пересечение ул.Балтийской и ул.Лазурной (р-н дома №16 по ул.Балтийской)
- ул.Весенняя, 4
- ул.Власихинская, 148
- ул.Георгиева, 44 (2 точки)
- ул.Лазурная, 44
- ул.Малахова, 84/1
- ул.Новосибирская, 8
- ул.Новосибирская, 11б
- ул.Новосибирская, 14а
- ул.Новосибирская, 24
- ул.Новосибирская, 36
- ул.Попова, 61
- ул.Попова, 83
- ул.Попова, 98
- ул.Шумакова, 33 (2 точки)
- ул.Шумакова, 47(2 точки)
- ул.Энтузиастов, 22
- ул.Лазурная, 54
- ул.Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечетная сторона
Ленинский район
- ул.Малахова, 55
- ул.Антона Петрова, 202а
- ул.Попова, 51
- ул.Попова, 68а
- ул.Малахова, 79
- ул.Юрина, 202в
ул.Попова, 64
Октябрьский район
- ул.40 лет Октября, 3а
- ул.80 Гвардейской Дивизии, 40
- ул.Германа Титова, 13
- ул.Горно-Алтайская, 15
- пр-кт Ленина, 152
- ул.Северо-Западная, 26
- ул.Северо-Западная, 62
- ул.Северо-Западная, 58
- ул.Северо-Западная, 58а
- ул.Советская, 3
- ул.Тимуровская, 17
- ул.Чудненко, 116
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