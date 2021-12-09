Стоимость одного дерева начинается от 1000 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала декабря в краевой столице официально разрешили продавать хвойные деревья в специально отведенных для этого местах. Всего в краевой столице будут работать 64 точки. Рассказываем про елочные базары 2021 в Барнауле: где купить елку на Новый год.

Активно елочные базары будут работать в Барнауле после 15 декабря. Хвойные деревья станут продавать во всех районах города. В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе – также 7, в Центральном – 11, Октябрьском – 12. Больше всего елочных базаров - 27 -появятся в Индустриальном районе.

Стоимость одного дерева начинается от 1000 рублей, в зависимости от ее высоты и пышности.

– На торговых точках обязательно должна быть необходимая разрешительная документация: она указывает на то, что продажа хвойных деревьев производится в рамках закона, – отметили в мэрии города.

Из-за пандемии покупателей просят соблюдать масочный режим.

Елочные базары 2021 в Барнауле:

Центральный район

- Змеиногорский тракт, 71в

- пр-кт Комсомольский, 100

- пр-кт Красноармейский, 53

- пр-кт Красноармейский, 64

- пр-кт Красноармейский, 71

- ул.Никитина, 55

- пр-кт Социалистический, 61

- ул.Белинского, 14

- ул.Чайковского, 19

- ул.Чайковского, 29

- пер.Ядринцева, 94

Железнодорожный район

- пр-кт Красноармейский, 131

- пр-кт Ленина, 113

- ул.Молодежная, 64

- ул.Молодежная, 64

- ул.Северо-Западная, 41

- ул.Северо-Западная, 163

- ул.Юрина, 118

Индустриальный район

- п.Пригородный, ул.Сосновая, 1а

- Павловский тракт, 80

- Павловский тракт, 227

- Павловский тракт, 275 (2 точки)

- пересечение ул.Балтийской и ул.Лазурной (р-н дома №16 по ул.Балтийской)

- ул.Весенняя, 4

- ул.Власихинская, 148

- ул.Георгиева, 44 (2 точки)

- ул.Лазурная, 44

- ул.Малахова, 84/1

- ул.Новосибирская, 8

- ул.Новосибирская, 11б

- ул.Новосибирская, 14а

- ул.Новосибирская, 24

- ул.Новосибирская, 36

- ул.Попова, 61

- ул.Попова, 83

- ул.Попова, 98

- ул.Шумакова, 33 (2 точки)

- ул.Шумакова, 47(2 точки)

- ул.Энтузиастов, 22

- ул.Лазурная, 54

- ул.Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечетная сторона

Ленинский район

- ул.Малахова, 55

- ул.Антона Петрова, 202а

- ул.Попова, 51

- ул.Попова, 68а

- ул.Малахова, 79

- ул.Юрина, 202в

ул.Попова, 64

Октябрьский район

- ул.40 лет Октября, 3а

- ул.80 Гвардейской Дивизии, 40

- ул.Германа Титова, 13

- ул.Горно-Алтайская, 15

- пр-кт Ленина, 152

- ул.Северо-Западная, 26

- ул.Северо-Западная, 62

- ул.Северо-Западная, 58

- ул.Северо-Западная, 58а

- ул.Советская, 3

- ул.Тимуровская, 17

- ул.Чудненко, 116

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