Псевдопроститутки охмуряют мужчин на Алтае и «высасывают» из них деньги

Накануне очередной жертвой аферистов стал 30-летний мужчина Фото: Анна Перевощикова

На что только не пойдут мужчины ради женской любви. И этой слабостью стали пользоваться мошенники! Так, в Республике Алтай прокатилась целая волна, когда мужчины в поисках любви на ночь обращаются к проституткам и переводят им предоплату, даже не подозревая, что их обманывают мошенники. Накануне очередной жертвой аферистов стал 30-летний работяга со стройки, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что потерпевший приехал на Алтай из Орловской области и работал на одном из строительных объектов. Однажды он решил развлечься в компании приятной женщины и принялся искать подходящую кандидатку по объявлениям в интернете.

- Желая скрасить свой досуг, потерпевший в интернете нашел сайт об оказании соответствующих услуг. Пройдя по ссылке, он выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру телефона. Обговорив детали предстоящей встречи, незнакомка попросила предоплату в размере 5 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчину ждал двойной сюрприз – дамочка пообещала приехать вместе с подругой и попросила оплатить страховку за их жизнь и здоровье. Платеж составил 12 тысяч рублей, но сумму обещали вернуть, если к клиентам не будет претензий. Мужчину данные условия ничуть не смутили.

Когда потерпевший перевел деньги жрице любви, она перезвонила и сказала, что произошел программный сбой – нужно повторить платеж. Тут-то рабочий смекнул – дело нечисто… Заявив, что деньги закончились, он пошел в полицию. Там возбудили дело и выяснили, что номер девушки зарегистрирован в Республике Башкортостан.

А в июле жертвой псевдопроститутки стал турист из Красноярска. 41-летний мужчина перевел предоплату в размере 8,5 тысяч рублей, и красотка должна была заявиться к нему на порог в течение часа, однако, так и не приехала, омрачив отпуск путешественнику. Номер телефона отследили – он зарегистрирован во Владимирской области.

Почти стотысячный транш получили пнесвдопроститутки от 43-летнего жителя Горно-Алтайска. Он несколько раз переводил деньги девушке на другом конце провода, пока она не перестала отвечать на его звонки. Полицейские установили, что данная «жрица» звонила так же из Владимирской области.

Вычислить дистанционных мошенников сложно, но возможно. К примеру, в конце сентября полиция установила афериста из Саратовской области, который разводил мужчин в республике: он создавал фейковые странички девушек на сайте, а когда звонили потенциальные клиенты – представлялся сутенером и требовал деньги.

- Им оказался 19-летний житель города Маркс. Накануне полицейские республиканской столицы передали оперативную информацию своим коллегам из Саратовской области, которые задержали подозреваемого. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном, - добавили в ГУ МВД по Республике Алтай.

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