«Жертва любви». На Алтае мужчине присудили штраф за оскорбление бывшей возлюбленной в переписке

Мужчина отправил неприятное сообщение в "личку". Фото: Татьяна Гейнрих

Жителя Кош-Агачского района Республики Алтай привлекли в административной ответственности за оскорбление в интернете. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Написал в ВК

С жалобой на бывшего возлюбленного в прокуратуру обратилась местная жительница. Как стало известно «Комсомольской правде», между парой произошла размолвка, и в сердцах он написал ей не самое приятное сообщение примерно следующего содержания: «Честно, мне от тебя ничего не нужно. Мне больше делать нечего, как стучаться к тебе в дверь проститутки в такую ночь, у меня своих хватает. Может быть, ты ждала кого-то другого, следующей жертвы… любви».

Девушке не понравилось, что ее назвали путаной и посчитала, что бывший возлюбленный должен ответить за свои слова. Она предоставила правоохранителям скриншот переписки.

– При проведении проверки доводы, содержащиеся в обращении гражданина, подтвердились, в связи с чем прокурором района возбуждено дело об административном правонарушения по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

В итоге суд назначил мужчине наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Можно ли получить что-то со своих обидчиков?

Штраф мужчина должен заплатить в счет государства, а не оскорбленной девушке. Однако потерпевшая тоже может взыскать с него средства.

– Уже на основании постановления, вступившего в силу, пострадавшая может заявить иск о возмещении морального вреда, – пояснила помощник прокурора Республики Алтай по взаимодействию со СМИ Яна Туденева.

Согласно части 2 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», несдержанность граждан в интернете может обернуться крупным штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Также наказать могут и за оскорбление в реальной жизни. Так, недавно в Майминском районе Республики Алтай к ответственности привлекли мужчину, который обругал женщину на рынке в с. Манжерок. Его также оштрафовали на 3000 рублей.

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