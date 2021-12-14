В Республике Алтай запретили проводить новогодние корпоративы

Причина ограничений – в высоком уровне заболеваемости ковидом Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай запретили в этом году проводить новогодние корпоративы. Такое решение принял региональный оперштаб на заседании 13 декабря.

Запрет на проведение новогодних вечеринок будет действовать с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Причина ограничений – в высоком уровне заболеваемости ковидом. Вторую неделю подряд фиксируется рост заражения в Горно-Алтайске, в Майминском, Онгудайском и в Кош-Агачском районах.

– Если сейчас мы разрешим проведение корпоративных мероприятий, можем получить вспышку заболеваемости как раз на период праздников. Поэтому прошлогодний запрет на их проведение сохраняется, также сохраняется ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 8.00 утра, – пояснил глава региона Олег Хорохордин.

Причем ограничения действуют на любые массовые мероприятия, включая спортивные состязания, зрелищно-развлекательные представления, новогодние и рождественские торжества, а также на оказание услуг аналогичного характера.

В то же время в регионе разрешена работа предновогодних муниципальных сельхозярмарок в Горно-Алтайске и районных центрах. Их можно проводить при соблюдении эпидтребований.

– Ярмарки можно разрешить на улице, поскольку сельхозтоваропроизводителям надо реализовать товар, а жителям – купить продукцию к новогодним праздникам. Муниципальные ярмарки распоряжением не запрещены, они могут пройти в Горно-Алтайске и районных центрах, – подчеркнул Олег Хорохордин.

У школьников новогодние праздники начнут проходить с 20 декабря, но массовых елок также не будет. Мероприятия можно проводить только внутри класса или группы. На каникулы ученики уйдут с 31 декабря по 9 января включительно.

С начала пандемии в республике заболели почти 25 тысяч человек, выздоровели 22 610 пациентов, умерли 529 человек с COVID-19.

Напомним, ранее в Алтайском крае разрешили проводить новогодние корпоративы при особых условиях. На праздничные мероприятия пропустят только тех, кто либо вакцинировался, либо переболел ковидом не более полугода назад, либо же представил справку о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест. В прошлом году в крае новогодние корпоративы также нельзя было проводить с 15 декабря по 15 января

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