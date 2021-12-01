В Алтайском крае разрешили проводить новогодние корпоративы при особых условиях

Новую редакцию антиковидного указа уже подписал губернатор Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае разрешили проводить новогодние мероприятия. Такое решение приняли на заседании оперштаба 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест, – отметили на заседании.

Кроме того, сфере общественного питания разрешили работать круглосуточно. Ранее был запрет на работу с 23 до 6 часов. При этом внутрь пустят только тех, у кого есть QR-код.

– Эти меры призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и других мер профилактики распространения COVID-19, сообщили на заседании.

В прошлом год новогодние корпоративы нельзя было проводить с 15 декабря по 15 января.

Новую редакцию антиковидного указа уже подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал 1 декабря.

В документе говорится, что до 70 % увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах. Однако общее количество участников все еще не может превышать 500 человек. Остается запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

– Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), а также объектов общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций), напоминают в пресс-службе

Если кода нет, то будет нужен медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, действующего на момент предъявления.

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории Алтайского края людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от ковида или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.