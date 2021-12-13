Роспотребнадзор: на каждом втором алтайском предприятии игнорируют антиковидные меры

На нарушителей составляют протоколы. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

На каждом втором предприятии Республики Алтай игнорируют меры профилактики коронавируса. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Во время последнего рейда 12 декабря в Горно-Алтайске и селе Майма проверили 12 предприятий. Из них в пяти были выявлены нарушения. Среди нарушений самое частое – это игнорирование масочного режима. Также в нескольких магазинах отсутствует разметка для социальной дистанции, не проверяется состояние здоровья сотрудников в начале рабочего дня, отсутствует инструкция для разведения дезинфицирующего раствора. На должностных лиц, нарушивших антиковидные требования, составляют протоколы.

– Все нарушения типичные и встречаются на каждом втором объекте, где оказывают услуги населению. Все эти нарушения могут нести угрозу здоровью, как персонала, так и посетителям, если вовремя не пресечь их. Поэтому мероприятия проводятся сотрудниками Роспотребнадзора в ежедневном режиме и будут продолжены в дальнейшем, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что за последнее время в Республике Алтай увеличилось число очагов коронавируса в рабочих коллективах. На прошедшей неделе сразу несколько заболевших выявили в налоговой службе, Управлении службы судебных приставов, среди сотрудников курорта «Манжерок», Республиканской больницы и Майминской районной больницы, а также в городском суде. Также случаи заражения выявляют в школах, детских садах и колледжах.

– Кроме коронавируса, настороженность эпидемиологов вызывает повышенная заболеваемость и другими ОРВИ, в том числе и гриппом. Продолжается циркуляция вирусов гриппа А H3N2, – отмечают в Роспотребнадзоре.

Тем временем в Алтайском крае эпидемиологическая обстановка стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости. Ежедневно выявляют больше 500 новых случаев заражения. Общее число инфицированных ковидом с начала пандемии перевалило за 110 тысяч.

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