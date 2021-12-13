Четыре выстрела: алтайский полицейский на вызове застрелил мужчину

Полицейский стрелял в воздух, а затем в руку, и лишь потом – на поражение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейский застрелил пьяного дебошира. ЧП произошло в ночь на 10 декабря в Рубцовске. Наряд приехал на вызов о том, что в доме незаконно удерживают ребенка. Факт произошедшего подтвердили в региональном управлении МВД.

- Применение сотрудником оружия признано правомерным. Материалы для принятия процессуального решения направлены в следственное управление, - рассказали в пресс-службе полиции по краю.

Как сообщил осведомленный источник «КП-Барнаул», в тот вечер семейная пара с тремя детьми пришла в гости к знакомым. Однако в ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, и семья ушла вместе с двумя детьми – третьего они то ли забыли, то ли оставили, собираясь прийти за ним позже.

Когда мать вернулась за ребенком, дверь ей не открыли. Тогда женщина вызвала стражей порядка. По адресу прибыли двое сотрудников, однако и их жильцы отказались впустить. Практически тут же из окна выскочил хозяин дома с куском арматуры и напал на полицейских: одного ударил по голове, а затем набросился на второго.

Один из полицейских достал оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух, но дебошир никак не реагировал. После этого силовик выстрелил еще четыре раза – от полученных ран мужчина скончался.

Сейчас материалы проверки находятся в следкоме, но в ведомстве отказались комментировать случившееся. Известно, что один из сотрудников полиции находится в больнице.

Если следователи решат, что действия стража порядка, действительно, были правомерными, то такое причинение вреда не будет являться преступлением (ст. 38 УК РФ). Однако вопрос в количестве выстрелов – если все четыре, к примеру, были направлены в жизненно важные органы, то это уже может оказаться превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Это может быть квалифицировано по ст. 108 УК РФ, максимальное наказание по которой – до трех лет лишения свободы. Или расценено, как превышение должностных полномочий (286 УК РФ), наказание за которое – до 10 лет лишения свободы.

Между тем, по предварительным данным источника, полицейский стрелял в воздух, а затем в руку, и лишь потом – на поражение.

Не секрет, что полицейские применяют оружие только в крайних случаях –ведь даже за выстрел в воздух приходится пройти через массу проверок. Ранее об этом «КП-Барнаул» рассказывал автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

- Каждую ситуацию можно вывернуть. Вот вроде бы сотрудник знает базовый правовой минимум по применению оружия и формально при возникновении ситуации он будет готов его применить. Но сколько случаев, когда сотрудники применяли табельное правомерно, а потом на них возбуждали уголовные дела за это? Вот из недавнего - в Новосибирске, когда экипаж ГИБДД задержал нарушителей, а они отказались подчиниться и начали драку с сотрудниками. Полицейский тогда использовал табельное. И местный СК чуть позже завел на него дело за превышение должностных, пока не вмешались СМИ и Москва, - рассказывал собеседник.

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