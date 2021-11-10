Автор-полицейский скандального паблика – о службе, страхе применять оружие и работе «на земле»

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел Фото: Олег УКЛАДОВ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ. Накануне праздника «Комсомолка» поговорила с автором известного и при этом довольно скандального в Алтайском крае телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul (освещает преступления, происходящие на территории региона). Чтобы разговор получился открытым, собеседник попросил не называть его имени.

- Есть мнение, озвученное официальными лицами, что ты не имеешь к полиции никакого отношения. Это, действительно, так?

- Ну, раз официальные лица озвучили, значит так и оставим. Чего им седины-то добавлять? (*Легко и ненавязчиво смеётся*). На службе уже более 6 лет. Подробнее, к сожалению, не могу сказать, сам понимаешь, почему.

- Почему вообще пошел работать в МВД?

- Да само вышло. Изначально вообще собирался в другую сферу, но, будучи ещё студентом третьего курса, как-то пришлось давнему другу (работал в одном из районов следователем в СК) все каникулы по службе помогать - назначил помощником следователя. Ну и затянуло. Так всё лето я прокатался по району. Где только не был. Пару раз, когда на ОМП (осмотр места происшествия) выезжали, даже некоторые вещи замечал, что действующие опера не сразу видели. Они и рассказали про меня своему руководству, мол, паренёк-то соображает, надо к себе брать. И то, что я без армии был и надо было минимум год ждать, их не пугало.

Но вот "армейский" год прошёл, и ветра немного поменялись. У товарища начальник сменился, да и штатку района "подшлифовали", убрав несколько вакансий в другой район. А райотделовские кадровики были всё так же рады принять меня к себе на службу. Только вот вместо должности опера (которую мне прям железно обещали) взяли на участкового, ибо нехватка кадров. Здравствуйте, кастрюльно-кухонные разборки и поиск украденных куриц! Ну а там уже, спустя несколько лет, смог "пробиться" в город - туда, где сейчас и служу.

- Зачем тебе твой тг-канал? Ты используешь специфичный стиль, отличающийся от других пабликов, откуда он?

- Честно скажу - совмещаю приятное с полезным. Сколько правонарушений и преступлений происходит по человеческой тупости? А сколько курьёзных случаев, в различной степени связанных с нарушением действующего законодательства? Да тысячи их. Ежедневно. Так почему бы не рассказать о них? И заодно предостеречь граждан от совершения подобных правонарушений.

Ну и заодно, с помощью канала веду различного рода просветительскую работу "в массах", предупреждаю о различных случаях мошенничества, по мере возможности консультирую граждан, освещаю резонансные случаи во избежание сплетен и ненужных домыслов, а также показываю, что мы - стражи порядка, не враги для наших граждан, а служа Закону - служим Народу.

Касаемо стиля. Изначально был фанатом Уютненького, что нынче немного запрещён. Даже поучаствовал в написании некоторых статей там. Немного позже, на просторах ВКонтактика, появился паблик "Мурзилка". Списался с одним из администраторов, предлагал наши, барнаульские истории. Несколько раз даже публиковали. Но потом они изрядно "опопсели", стали делать хуже, "огонёк" пропал. Тут-то и решил заняться самостоятельно. Это лишь кажется легко - сделать эдакий "микс" служебно-разговорного стиля, разбавить его юморными зарисовками с добавлением жаргонизмов и иностранных заимствований, тем самым красочно обернуть сухую фабулу происшествия. И чтобы всё это было не на N-цать листов печатного текста, а ещё и понятно рядовому обывателю. Да, были "хейтеры", подражатели, но имеем то, что имеем - канал на слуху и практически всегда в топе.

- Ты часто пишешь про "биомусор", пьяниц, недалеких людей, на твой взгляд, почему в Алтайском крае и России в целом так много людей, оказавшихся на дне? Разве все дело в доходах?

- Иван, посмотри вокруг. Порой бичеватого вида мужичок в затёртой куртке будет куда человечнее и порядочнее господ в "Бриони". И дело тут не в уровне доходов и богатстве. А в менталитете, в уровне воспитания. А быдло может быть любого финансового состояния. От осинки не родятся апельсинки.

Если же говорить именно за "биомусор", то это абсолютно бесполезные граждане, паразитирующие на здоровом обществе. Они не нашли, да, собственно, они не искали своего призвания. Для них паразитировать на обществе, не давая ничего взамен - основной смысл жизни. Это, если хотите, заложено у них в генах. И созидать они могут только разрушения и хаос. Ведь все попытки наставить данных граждан на общественно-полезный путь в 99% заранее провальны. Однако в советском обществе это порицалось и на подобного рода субъектов оказывалось хоть какое-то, но влияние. Сейчас же этого нет. Поэтому и наблюдаем эдакое "засилие".

- Часто приходится слышать, что нынешний следователь, скорее секретарь, который "оформляет" дело, нежели сыщик, ты с этим согласен?

- Сейчас на следователя/дознавателя, действительно, возложена огромная обязанность по "оформлению" уголовного дела. Но оно было так и раньше. Тут, по моему мнению, происходит небольшая "подмена" понятий. Следователь - он и не был сыщиком. Он - инструмент логики и фактов. Он, присутствуя на осмотре места происшествия, детально отражает в своих записях обстановку, чтобы потом восстановить обстоятельства события и всевозможные варианты, какие могли бы на месте преступления случиться.

На это он опирается. Его задача - доказать свою или опровергнуть чужую версию событий, используя законно полученные вещдоки, которые ему с его поручения и добудут "сыщики" - а.к.а. опера. Но никак не самому бегать по подворотням за жуликами с пистолетом. Вы поинтересуйтесь у краевого СУСКа, сколько раз их следователи применяли табельное за прошедшие пять лет?

- Что на твой взгляд сегодня представляет из себя полиция?

- Хм, специфичный вопрос. Вот, чтобы избежать возможного правового прессинга со стороны заинтересованных лиц, отвечу так - полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

- Нехватку кадров в полиции края официально оценивают как «рабочий некомплект», как выглядит ситуация изнутри?

- То, что на бумаге красиво, по факту, "в полях", не есть хорошо. Обычная история, когда на район с населением больше 200 тысяч человек выходит работать в лучшем случае 4 экипажа ППС. Когда в производстве у одного следователя находится более 50 дел, и у всех "горят" сроки. Когда участковый вместо одного участка тащит на себе три, а то и четыре. Людей нет на земле, на "тёплых" местах в кабинетах не протолкнуться. А в том же ППС, СО или ГИБДД вакансий пруд пруди. Не говоря уже о службе УУП и ПДН. А в районах ещё веселее.

- Этим летом убили участкового, который, закончив смену и разоружившись, поехал проверять жулика. Какое впечатление это событие произвело на рядовых сотрудников, почему вообще эта ситуация стала возможной?

- Шоковое. Многие ещё спустя пару месяцев, кто служил вместе с Владом, не могли прийти в себя. Отличный был человек, настоящий офицер. Земля ему пухом.

Почему возможна? Ну, работа сама себя не сделает. Тем более у участковых. И хотя на каждом углу кричат - если не нравится, то увольняйся - не всегда служба в полиции отвратительна. Ты помогаешь людям, попавшим в трудную ситуацию, когда помочь им не может никто другой. И нет ничего приятнее, чем тёплые слова благодарности от тех, кому ты помог. Кто-то видит в этом своё предназначение. А подобные моменты (переработки) воспринимаешь как небольшие тяготы, но во благо общего дела. Жаль, что это входит в привычку и теперь фактически воспринимается как должное.

- Полицейские формально практически не ограничены в применении оружия, но по факту это далеко не так. Даже за выстрел в воздух придется еще месяц отписываться и ходить под прессом проверок. Как на твой взгляд, должны ли полицейские быть более свободны в этом вопросе?

- Ну как не ограничены? Ст. 23 регламентирует все случаи. Там чётко прописаны условия применения. Тут немного другой момент. В тонкостях и неточностях законодательства. Каждую ситуацию можно вывернуть. Вот вроде бы сотрудник знает базовый правовой минимум по применению оружия и формально при возникновении ситуации он будет готов его применить. Но сколько случаев, когда сотрудники применяли табельное правомерно, а потом на них возбуждали уголовные дела за это?

Вот из недавнего - в Новосибирске, когда экипаж ГИБДД задержал нарушителей, а они отказались подчиниться и начали драку с сотрудниками. Полицейский тогда использовал табельное. И местный СК чуть позже завёл на него дело за превышение должностных, пока не вмешались СМИ и Москва. Всё закончилось благополучно. Но вот другой сотрудник посмотрит на это, когда тебя же за выполнение твоей работы да ещё и судить будут. Захочет он лишний раз применять? Конечно, нет. Имхо, ежедневная "сдача нормативов" на разводе - не выход. Сотрудники знают, когда и как применять оружие. Им нужна уверенность. Точное и правильное толкование закона. Чтобы за выполнение должностных обязанностей и инструкций в рамках закона даже не возникало намёка на возможность сомнения в правильности действий сотрудника при исполнении.

- Есть масса историй, как в 90-е годы из задержанных выбивали признание, какие неофициальные методы сегодня используются, если человек не хочет «по-хорошему»?

- Иван, ты же понимаешь, что любое применение насилия к задержанным сотрудниками правоохранительных органов, особенно при производстве следственных действий, есть уголовно-наказуемое деяние? Если человек не хочет "по-хорошему", то у оперов и следователя просто немного прибавится работы.

- Насколько сегодня сложившаяся практика уголовного преследования и наказания, на твой взгляд, справедлива? Возможно ли сегодня осуждение невиновного? Можешь ли привести примеры?

- Опять же, сугубо по моему мнению, УК "ориентирован" на защиту прав женщин и детей. Да, многие со мной не согласятся, но вот факт. Если женщина заявит о преступлении, совершённом в отношении её половой свободы, подозреваемый мужчина будет моментально арестован. А потом уже начнётся "разбор полётов". Вспомните нашумевший случай с тренером в Екатеринбурге, когда он сидел на диване с краю, а на другой стороне сидела школьница, обвинившая его в домогательствах. Тренер "уехал", хотя ничего не было. Из недавнего - случай у соседей в Новосибирске. Мальчик захотел отомстить отцу за то, что он пьяный бьёт мать и сказал, что отец к нему домогался. Тоже "уехал". Так что такие "перегибы" очень даже частые. А вот за совершение "домашнего" насилия порой очень трудно возбудить дело. Хотя такие случаи происходят ежедневно.

- Каждый день мы слышим истории о мошенниках, которым люди переводят деньги миллионами рублей, число преступлений лишь растет. Почему их не могут поймать? Ты допускаешь, что этот "бизнес" крышуют силовые структуры?

- Честно, нет. Их ловят. Процесс этот длительный и трудоёмкий. Требуется провести множество проверок и запросов, т.к. данный вид преступлений высокотехнологичный и жулики хорошо "шифруются". А ситуацию с "кадрами" уже обсуждали.

- Как бы ты охарактеризовал сегодняшнего типичного преступника?

- 22-40 лет, выходец из периферии (чаще отдалённой), образование среднеспециальное, переехал в город на заработки, т.к. в родном селении с работой глухо и перспективы - только от цирроза умереть, но удачного места и тут не нашёл, ранее судим либо по глупости, либо за компанию "по тяжкой". Таких сейчас 60%.

- Криминальная субкультура АУЕ (запрещена в РФ – прим. авт.) набрала в стране армию последователей, как бы ты мог объяснить ее популярность? Какая идеология или культура могла бы ей составить конкуренцию?

- Всё, что не требует "работы" мозга, всегда будет популярным. Просто кто-то из "мегапродюссеров" наших попсовых телеканалов увидел, что молодёжь интересуется всем непонятным для неё, в т.ч. и культурой арестантов. Хотя весь этот "блатняк" существовал в массах ещё в начале нулевых.

Хотя такого повального увлечения воровской тематикой я среди своих сверстников не припомню. Наоборот, как-то сторонились и побаивались людей с "синими" перстнями на пальцах. Это уже было. Вспомни культуру панков/готов/эмо. Многие из них тоже были агрессивными. Со временем пройдёт. Сейчас очередную мега-культуру маркетолухи придумают и всё по новой.

- Насколько, на твой взгляд, жизнь в Алтайском крае и стране безопасна?

- Более чем. Местами есть некоторая напряжённость, но голову на плечах тоже надо иметь. Понятие виктимности (склонность становиться жертвой преступлений – прим. авт.) никто не отменял.

- За последние годы в Алтайском крае осудили несколько крупных чиновников за взятки, мошенничества, превышения должностных полномочий, как по твоему мнению, это чистка рядов? Есть ли сегодня неприкасаемые? Их имена известны?

- Ты прекрасно знаешь, что я не могу на такое ответить открыто.

- 10 ноября - день сотрудника внутренних дел. Если бы ты мог, как бы изменил существующую систему ОВД?

- Наверное, никак. Не моя это задача. Да и не уполномочен я. Но пожелание бы я одно внёс - уменьшить количество "проверяющих" и "ответственных". Чрезвычайно раздутый надзирающий аппарат. Это действительно нонсенс.

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