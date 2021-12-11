Снежная королева, ангелы и не только: как Барнаул украшают к Новому году

Барнаул украшают к Новому году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул активно украшают к новогодним праздникам. Светодиодные фигурки и композиции начали устанавливать с начала декабря. Их можно увидеть в разных районах краевой столицы, пишет мэрия.

На въезде в Барнаул жителей и гостей города встречают световые ели на Змеиногорском тракте, композиция-фонтан в районе Демидовской площади. Сказочный корабль установили в этом году на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого, далее проспект оформили световыми елями и панно.

Композиция из кареты и оленей появилась у Демидовского ресторана. Светодиодные подснежники «зацвели» на подъеме проспекта Красноармейского и улицы Аванесова. Кроме того, шесть звезд украсили площадь им. Баварина, а в скором времени рядом появятся цифры 2022.

В сквере у Дворца бракосочетания стоит тематическая композиция «Дюймовочка», около «Сити-центра» - композиция «Лебеди» со световым потолком. Также по центральным улицам района разместили 96 виньеток.

Барнаул украшают к Новому году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На аллее от Социалистического до Красноармейского проспекта в Железнодорожном районе можно увидеть «подарки» и «елочные игрушки». На пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского оформили фонтан «Глобус», а на перекрестке Молодежной и Социалистического стоит композиция «Снегири».

– Территорию по пр.Красноармейскому, 104 украшает «Упряжка оленей», пр.Строителей, 25 – «Танцующие девушки», пр. Красноармейскому, 131 - «Лошади с каретой», Павловскому тракту, 58г - «Звезды», Горожане с удовольствием фотографируются на площади Советов с композицией из светодиодных фонарей, – отметили в мэрии.

Барнаул украшают к Новому году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Главный корпус АлтГУ украсили «Ангелы», у «ЦУМа» стоит Снежная королева. На входе в сквер на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной подключены световые консоли с героями мультфильма «Ну, погоди!».

В Индустриальном районе подключили 272 светодиодные виньетки, гирлянды и тубусы по улицам Малахова, Энтузиастов, Георгиева, Панфиловцев, 50 лет СССР, Трактовой, Павловскому тракту.

Особое праздничное настроение создают и световые фонтаны «Ажурный», «Снежный», расположившиеся на пересечении улиц Сельскохозяйственной, Власихинской с Павловским трактом. А светодиодные «Цветок», «Глобус» по улицам Энтузиастов и 50 лет СССР уже оценили многие горожане.

– Оформляются к празднику магазины, рестораны, торговые центры. Кроме фигур и гирлянд снаружи, они украшаются тематическими фотозонами внутри, – добавили в мэрии

Барнаул украшают к Новому году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Завершить установку праздничных фигур планируют к третьей декаде декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за пандемии коронавируса Новый год-2022 в Барнауле планируют проводить без фейерверков и народных гуляний.

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