Главный алтайский эпидемиолог готовится привиться по третьему кругу

Очередную прививку она планирует поставить уже в январе Фото: Олег УКЛАДОВ

- А у меня выбора нет, - рассказала «Комсомолке» Ирина Владимировна, - Люди болеют и умирают - статистику все мы знаем.

Напомним, осенью прошлого года Ирина Переладова стала первым в регионе добровольцем, прошедшим вакцинацию от коронавируса. После этого на вопросы о самочувствии она неизменно отвечала: «Как огурец!».

В июне эпидемиолог сдала тест на антитела. Хотя после вакцинации прошло девять месяцев, уровень антител, по ее словам, составил 20 единиц. Несмотря на это, в июле Ирина Владимировна решила быть в числе первых, поставивших повторную прививку.

- И второй раз было все отлично, без побочных эффектов, - рассказывает Переладова.

По словам эпидемиолога, и первую, и повторную прививку люди переносят нормально. Что касается побочных эффектов, в виде температуры и т.д, то их по ее словам, может отрегулировать врач.

На вопрос, а как же объяснить случаи смерти после прививки, специалист заметила, что летальных случаев после правильно соблюденных схем вакцинации официально не зафиксировано.

- Если все было в сроки и поставлены прививки правильно – мы предотвращаем летальность, – подчеркнула медик.

По словам Ирины Переладовой, сегодня активно прививаются и беременные женщины.

- Реакция на вакцину – это в любом случае меньшая опасность, чем заболевание ковидом во время беременности, - подчеркнула Переладова.

В данный момент в крае ждут вакцину, разработанную для подростков, но официальных распоряжений от Минздрава на эту тему пока не поступало. Собеседница также заметила, что в ее семье никто не заболел ковидом за все время пандемии.

- Ни дочь-студентка, которая учится в Томске, ни сын, который юристом работает в Москве, ни другие члены семьи, - поделилась врач.

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