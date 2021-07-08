Спустя 9 месяцев после прививки титр антител у главного алтайского эпидемиолога - 20

Алтайский эпидемиолог намерена сделать повторно две прививки несмотря на стойкий иммунитет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова была первой на Алтае, кто сделал прививку от COVID-19. Отечественную вакцину «Спутник V» Переладова поставила 13 сентября прошлого года, а на следующее утро уже отправилась в командировку, на бегу сообщая журналистам, что чувствует себя, как «огурец». Никаких побочных эффектов, по словам эпидемиолога, она ни от первого, ни от второго укола не почувствовала.

Но ведь прошло уже девять месяцев, а Минздрав России рекомендует при росте заболеваемости Covid-19 (что собственно сейчас и происходит) повторно вакцинироваться (двукратно) раз в полгода. Что думает по этому поводу первый испытатель «Спутника-V» на Алтае?

- Сегодня мы живем в едином правовом поле. Государством принято решение о повторной вакцинации, появились методические рекомендации на этот счет, я, как законопослушный человек, буду в первых рядах, - говорит Ирина Переладова. - Тем более заболеваемость растет.

По словам Ирины Владимировны, пока в федеральном регистре вакцинированных лиц нет окошечек, которые предполагают внесение данных повторной вакцинации.

- Регистр будет в скором времени доработан, на федеральных селекторных совещаниях данная информация доводится до всех субъектов Федерации, и как только программа заработает, я, следуя рекомендациям Минздрава России, оперативно поставлю себе повторную вакцину, несмотря на сегодняшний стойкий поствакцинальный иммунитет, - заверила эпидемиолог.

Ирина Владимировна поделилась, что недавно сдала тест на антитела.

- Подтолкнули журналисты вопросами типа: разве вам не интересно,- улыбается эксперт. - На правах любого гражданина я обратилась в негосударственный кабинет для сдачи крови, заключила договор, заплатила деньги, сдала анализы на антитела и через два дня мне пришел на адрес электронной почты на двух языках результат, - рассказала собеседница. - При референтном количественном значении защитных иммуноглобулинов Джи (IgM) 12 у меня - 20. Что свидетельствует об эффективном применении вакцины «Спутник V» (ГамКовидВак).