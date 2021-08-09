Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова повторно вакцинировалась от ковида

Как и в первый раз, Ирина Переладова вакцинировалась препаратом «Спутник V». Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова повторно привилась от COVID-19. Как и в первый раз, она вакцинировалась препаратом «Спутник V». О том, обязательно ли ставить прививку от ковида повторно, какой вакциной это делают, а также о своем самочувствии Ирина Переладова рассказала в беседе с «КП».

Самочувствие

Напомним, Ирина Переладова стала первым в регионе человеком, которому сделали прививку от ковида. Она вакцинировалась еще в сентябре прошлого года. На этот раз первую инъекцию ей сделали 18 июля, а вчера, 8 августа, поставили второй укол.

– У меня все хорошо. Никаких нет проблем, все проходит без осложнений, как и после первой прививки. Также сейчас повторную вакцинацию проходит вся моя семья, - рассказала Ирина Переладова.

«Вакцину не выбирают»

Как пояснила эпидемиолог, повторно вакцинироваться необязательно тем же препаратом, каким и в первый раз.

– Вакцину не выбирают. Все прививки ставятся только по показаниям. Врач принимает решение с учетом всех противопоказаний и наличием всех видов заболеваний, – отмечает Переладова.

Также она обращает внимание на то, что недавно завезенный в регион «Спутник Лайт» - не панацея.

– «Спутник Лайт» нужно использовать по минимуму, потому что эта прививка ставится в том случае, если у людей есть определенные противопоказания, если они тяжело переболели – таким людям через 6 месяцев стараемся поставить хотя бы эту вакцину.

Повторно прививаться – обязательно?

На сегодня в Алтайском крае обязательной вакцинации подлежат отдельные категории граждан – это работники торговли, общепита, здравоохранения, банков и др. По словам Ирины Переладовой, повторная прививка для этой группы лиц так же обязательна, если после первой прошло больше шести месяцев.

– Мы находимся в разгаре третьей волны пандемии. Повторные прививки через 6 месяцев обязательны, – говорит эпидемиолог.

На сегодняшний день в Алтайском крае повторно вакцинировались уже 515 человек.

Записаться на прививку во второй раз можно также через портал «Госуслуг» или непосредственно в поликлинике.

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Никаких побочных эффектов, по словам эпидемиолога, она ни от первого, ни от второго укола не почувствовала (подробнее)