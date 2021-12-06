В Барнауле семья с детьми задыхаются от вони в собственной квартире

Из-за кошмарного запаха у детей началась рвота Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Эти выходные стали просто адскими, три дня назад в квартире появился ужасный запах, - рассказала «Комсомолке» жительница Барнаула Инна Минакова, мама двоих детей.

Инна с мамой и детьми живет в квартире на первом этаже в доме по улице Строителей, 12. По словам женщины, запах дерьма в их жилье появился вечером 3 декабря.

- Стала звонить в УК-1, мне сказали, что все слесари болеют, - рассказывает женщина. - В субботу я уже не могла дозвониться до управляющей компании. Вонь при этом усилилась, открытые форточки не спасали. Детей тошнило, потом у них началась рвота. Я дозвонилась до «аварийки» городской, объяснила ситуацию. Там обещали прислать слесаря. До полуночи ждала, но так никто и не пришел. В воскресенье мы вынуждены были всей семьей выходить подышать свежим воздухом на улице. Я снова позвонила в «аварийку», мне несколько грубовато ответили, что слесарь приходил от них, засор устранил, а запах – это уже не их проблема, отправили снова в УК – 1.

В понедельник утром 6 декабря в квартире на первом этаже продолжала стоять вонь. По словам Инны, у детей поднялась температура, она вызвала на дом педиатра и одновременно пыталась дозвониться до УК.

- Дозвонилась в итоге до диспетчера, та мне сказала снова, что слесарь болеет, но заявку приняла, ничего не пообещав,- поделилась женщина, чуть не плача.

- Этот случай не единичный, - рассказал «Комсомолке» один из жильцов дома по Строителей, 12. Была уже подобная история.

- Там колодцы чистить надо, на площадке детской люк, с него бежало летом, представители УК-1 пришли, открыли, посмотрели и закрыли - всё как бежало, так и бежало. Ни разу не откачивали, - рассказала еще одна из соседок.

В Управляющей компании-1 корреспонденту «Комсомолки» утром 6 декабря подтвердили, что заявку с адреса Строителей, 12 приняли.

- Слесарь у нас сегодня закрывает больничный, как только придет, я его туда отправлю, - пояснила диспетчер Ирина Александровна.

- Ну а в выходные к нам действительно не дозвониться, - подтвердила диспетчер. - Потому что я в выходные не работаю.

На 13.30 6 декабря, когда сдавался этот материал, проблема зловония так в доме еще не была устранена.

- Появился недавно слесарь, приоткрыл люк, сказал, что «Водоканал» приедет откачивать, и уехал, не составив никакого акта. Как долго это все будет продолжаться, так и неясно, - поделилась Инна.

Комментарий юриста

Михаил Жуков, юрист:

- Безусловно, ответственность за устранение данной проблемы - полностью обязанность управляющей компании. Жилищный кодекс РФ, согласно ст.161 прямо указывает, что управление многоэтажными жилыми домами должно обеспечивать предельно безопасные и комфортные условия жилья для граждан, что требует надлежащего содержания общего имущества, в том числе подвалов и стояков отопления, канализации и водоснабжения. Учитывая, что управляющая компания, в случае, если её сотрудники, в том числе по болезни, не в состоянии выполнить свои обязательства, обязана привлекать сторонних лиц и организации, для устранения таких ситуаций этого не делает, то нужно думать о том, нужна ли вообще такая компания. О сложившейся ситуации необходимо сообщить в комитет по ЖКХ города и в прокуратуру. А ещё - вызвать Роспотребнадзор и зафиксировать ситуацию с запахом. После этого можно через суд и о компенсации морального вреда просить, и об уменьшении размера коммунальных платежей за услуги, которых нет.

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