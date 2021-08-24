Жители барнаульской многоэтажки задыхаются от запаха разлагающихся в подвале крыс

На весь подъезд стоит ужасная вонь Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жительница Барнаула Наталья Латарцева бьет тревогу - в подвале дома, где она живет (ул. Юрина, 305) с 16 августа стоит такой амбре, что невозможно дышать. Как оказалось, причина тому – разлагающие крысы, которых недавно потравили.

- Недавно наша управляющая компания ДЕЗ №1 потравила в подвале крыс, не предупредив жильцов. В итоге дохлые крысы теперь разлагаются, от чего на весь подъезд стоит ужасная вонь. Мы подали заявку в управляющую компанию, чтобы крыс убрали, но безрезультатно. Жалобы тоже ни к чему не привели. 20 августа удалось дозвониться в администрацию Ленинского района. Там ответили, что связались с управляющей компанией и выяснили, что им никаких жалоб якобы не поступало, - рассказывает Наталья Латарцева.

Корреспондент «Комсомолки» дозвонилась до первого заместителя по ЖКХ администрации Ленинского района Евгения Авраменко, который пояснил, что уничтожение крыс в доме было запланировано.

На весь подъезд стоит ужасная вонь Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Между управляющей компанией, к которой относится дом и специализированной организацией по санитарной обработке был заключен договор о дератизации подвала, - говорит Авраменко, - В ДЕЗ №1 нас заверили, что в ближайшее время будут организованы работы уборке и очистке помещения от погибших грызунов. Также планируется обработка хлорной известью, чтобы убрать неприятный запах.

Вечером 23 августа заместитель директора управляющей компанией ДЕЗ №1 также заверил «Комсомолку», что подвал уже вычистили от дохлых крыс и 24 августа будет проведена дезинфекция подвала.

Утром 24 августа Наталья Латарцева рассказала нам, что тушки грызунов и трупный запах никуда не делись. В управляющей компании, по словам собеседницы, предложили засыпать помещение хлоркой, никуда не убирая мертвых крыс. Жильцы на это не согласились.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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