Ил, засор или стоки: откуда в центре Барнаула неприятный запах?

- 14 июля приехала в Барнаул и была неприятно удивлена болотной вонью в районе улицы Строителей, - рассказала на днях «Комсомолке» гостья города Елена Гузина.

На неприятные ароматы во время июльской жары пожаловались еще несколько читателей. Назывались район «горы», площадь Октября и другие места.

Не та роза

- Проблема неприятного запаха обострилась в городе несколько лет назад, - комментирует Наталья Эргардт, ведущий специалист по связям с общественностью Барнаульского водоканала. - Это связано со сменой ветра.

Получается, когда-то все было сделано грамотно, с учетом розы ветров. В шестидесятые годы прошлого столетия строительство очистных сооружений барнаульской канализации велось с подветренной стороны от жилья.

-Однако за последние десятилетия преобладающее направление ветра (юго-западное) стало чаще меняться на северо-восточное или северное. Поэтому летом при повышении температуры до 27-30 градусов в отдельных районах города стал появляться неприятный запах, - пояснила Эргардт.

Новый «дезодорант»

Напомним, что три года назад (летом 2016) невыносимая вонь накрыла сплошным потоком большую часть города. После этого «Росводоканал Барнаул» приобрел дезодорирующую установку, нейтрализующую неприятный запах. С помощью опрыскивателя она рассеивает специальный реагент на иловые карты. Частицы «дезодоранта» создают своеобразную пленку на поверхности и не дают распространяться запаху.

- В жаркие дни опрыскивание происходит ежедневно, - подчеркнули в Барнаульском водоканале.

Там же обещают, что «дезодорант» еще улучшится.

- Сейчас проходят испытания опытные образцы раствора, который разработали в Алтайском государственном университете, – рассказывает Наталья Эргардт. - Первые результаты уже показали эффективность, после повторного опрыскивания вновь снимут контрольные показания.

- Об эффективности установки можно косвенно судить по количеству жалоб в Росводоканал,- считают на предприятии. - Если в 2016 было 50 обращений, в этом году – только одно.

Почему вонь не исчезает до конца?

-Кардинально решить проблему неприятного запаха может только полная переработка осадка, - считают специалисты «Росводоканала Барнаул».- Его можно использовать как удобрение или сжигать. Но эти проекты предполагаю т инвестиции в сотни миллионов рублей и пока рассматриваются в перспективе.

Кстати

Источниками неприятных ароматов кроме иловых карт могут быть также: засоры на канализационной сети (происходит из-за сброса жильцами в канализацию не предназначенного для этого твердого мусора), самовольные подключения к сетям канализации (когда стоки напрямую начинают поступать в ливневую канализацию и возникает запах) и когда ливневая канализация переполняется или требует промывки.