Штраф, спецшкола или уголовка: что грозит ученикам за принесенное в школу оружие

Сейчас стоит вопрос – откуда у ребенка взялся пистолет Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе в райцентре Алтайское подросток принес пневматическое оружие в школу и случайно ранил ученика восьмого класса. Пострадавшего ребенка увезли в больницу, а прокуратура, следком и полиция организовали проверки, чтобы установить все обстоятельства ЧП. «Комсомолка» решила выяснить, какое наказание может грозить школьнику.

В первую очередь, сейчас стоит вопрос – откуда у ребенка появилось оружие. По словам барнаульского юриста Константина Швеца, если окажется, что пистолет принадлежит родителям, то они могут понести ответственность за неправильное хранение.

- В целом, все регулируется законом «Об оружии». Естественно, несовершеннолетнему нельзя пользоваться пистолетом, даже несмотря на то, что он травматический, а не боевой. Думаю, что органы квалифицируют это как административное правонарушение. Родители, скорее всего, должны будут компенсировать моральный вред и вред здоровья пострадавшему мальчику, - подчеркнул юрист.

Адвокат Росина Кичигина добавила, что родителей стрелявшего подростка также могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это предусмотрено частью 1 статьи 5.35 КоАП.

Что же может грозить самому подростку? По закону возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет, по тяжелым статьям – с 14 лет. Если школьник принес оружие в школу, но никого серьезно не ранил и ранее не имел проблем с законом, то, вероятнее всего, он отделается постановкой на учет в органах профилактики и административным протоколом. Если это не первый его проступок, то могут поместить и в спецшколу.

- При неоднократном противоправном поведении несовершеннолетнего его могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где с ним проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на перевоспитание, - добавила Росина Кичагина.

Напомним, 1 декабря ученик десятого класса принес с собой пневматическое оружие и стрелял по деревьям возле школьного уличного туалета. В какой-то момент он заметил раненого мальчика из восьмого класса. В комитете по образованию района заявили, что пуля якобы отрикошетила от ствола и попала проходившему мимо ребенку в голову. Мальчика доставили в больницу, пулю изъяли.

Отец пострадавшего мальчика рассказал «Толку», что случай – не трагическая случайность, и что якобы десятиклассник всё же направлял оружие на его сына, красуясь перед девочками. В версию про рикошет мужчина не верит. Он сам подал заявление в полицию и даже передал информацию в СМИ, чтобы придать огласке и не дать спустить дело на тормозах.

- Я охотник и знаю, что рикошет не может быть под прямым углом. Даже теоретически это невозможно. Пуля прошла ото лба к затылку на 3 см. Это говорит, что целились целенаправленно, - цитирует издание отца пострадавшего мальчика.

Также он выразил надежду, что данная ситуация станет уроком для руководства школы, которое допустило пронос оружия на территорию учебной организации.

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