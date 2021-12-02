На Алтае подросток принес пистолет в школу и ранил восьмиклассника в голову

Откуда у него оружие – сейчас выясняет полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 1 декабря, в одной из школ Алтайского района произошло ЧП: ученик десятого класса принес с собой пневматическое оружие. По всей видимости, подросток решил ради забавы пострелять по деревьям… Все закончилось травмированием.

- Стоит уточнить, что это не стрельба, а несчастный случай. Никакого конфликта не было, как и прицеливания в людей. Просто пуля отрекошетила (от дерева и попала в голову мальчику, прим. ред.) и ранила ученика восьмого класса. Мальчик жив-здоров, пулю из-под кожи достали, зеленкой помазали, - рассказал «Комсомолке» председатель комитета по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района Константин Косых.

Известно, что подросток воспитывается в благополучной семье. Откуда у него оружие – сейчас выясняет полиция.

- Видите, сейчас пневматика продается практически в свободном доступе, каких-то особых документов на неё не нужно, - подчеркнул председатель комитета.

На вопрос о том, есть ли в школе охранник, Константин Юрьевич заверил, что все антитеррористические мероприятия соблюдаются.

По данному сообщению прокуратура Алтайского края начала проводить проверку. При этом, ведомство уточняет, что зеленкой все не ограничилось – ребенка госпитализировали в больницу.

- Прокуратурой Алтайского района проводится проверка в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Также будет проконтролировано принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов, - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее после трагедий со стрельбой в учебных заведениях в школах Алтайского края пообещали усилить меры безопасности. В этом году в Барнауле, к примеру, бюджетом города предусмотрены дополнительные деньги на охрану городских школ сотрудниками частных охранных предприятий. Как сообщала пресс-служба мэрии, к концу года во всех средних учебных заведениях будут работать охранники.

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