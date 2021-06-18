Что стало со школьником из Барнаула, который принес на уроки нож

Комсомолка разбиралась в ситуации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В середине мая в Барнауле шестиклассник Кирилл Степанов (имя изменено) принес на уроки нож. Торчащее из рюкзака лезвие заметили одноклассники и подняли крик. Видимо, сыграло роль то, что ситуация произошла вскоре после казанской трагедии и когда родители написали в соцсетях про случай, делом занялась полиция.

- 14 мая ученик 6 класса принес в школу кухонный нож с намерениями кидать нож в цели. Целями он обозначил двоих одноклассников. Дети боятся идти в школу, мы, родители боимся за жизнь детей. Ранее этот подросток проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. За два года было написано много жалоб. Его переводят из класса в класс, и мер особых школа не может предпринять, - написала женщина в паблике Инцидент Барнаул.

Возможно, ситуация бы сгладилась и прошла незамеченной, если бы не прошлые «заслуги» шестиклассника. Дело в том, что он уже стоит на учете за драки в школе. Однажды пнул девочку в грудь, другого мальчика ударил по лицу. Сам он, кстати, тоже не раз получал от других учеников школы – у него была сломана руку, ему разбивали голову так, что приходилось накладывать швы, а на днях одноклассник расквасил ему нос. Ситуация с ножом только обострила конфликт. Взрослые решить этот конфликт либо не могут, либо не хотят. В итоге по одну стороны баррикад оказались родители, которые переживают за своих детей, по другую – сам школьник, являющийся в какой-то степени сам жертвой обстоятельств и ставший изгоем среди сверстников. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

Ситуация с ножом

Как стало известно КП-Барнаул, полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава. Но теперь мальчика могут отправить в спецшколу.

- Он принес нож в школу, писали, что он якобы угрожал детям, напугал младшеклассников, но ничего такого не было. Нож был в рюкзаке, на уроке лезвие порвало портфель, и его заметили одноклассники. После этого на него все накинулись, принялись кричать, и мальчик убежал из класса, - рассказала адвокат семьи Росина Кичигина.

Фото с сайта школы №114.

Сначала на произошедшее никто особо не обратил внимания. По словам матери шестиклассника, нож Кирилл нашел на улице.

- Это был какой-то небольшой кухонный нож, около 12 см вместе с ручкой. Сын сказал, что взял его, чтобы кидать в дерево. Я узнала про это, когда вечером об этом начали писать в родительском чате, позвонила завучу, чтобы узнать, что произошло, она меня успокоила, сказала, что ничего страшного не произошло, - рассказала мама мальчика Марина.

Но дело на этом не кончилось. Как оказалось, заявление на школьника написала мать одного из одноклассников, у которого с проштрафившимся шестиклассником был давний конфликт.

Дразнили из-за погибшего отца

По словам матери шестиклассника, ее сын подвергался травле в школе: два года назад в семье случилась трагедия – погиб отец мальчика, бывший полицейский. Из-за этого Кирилла начали дразнить, тот дрался с обидчиками. Кроме того, одноклассники тянули с него деньги, например, предлагали дружить, а потом просили угостить их на фудкорте или занять денег по дружбе. После очередного недолго перемирия сверстники подкараулили его после уроков и заплевали.

Мать ребенка уверяет, что в школе на это никак не реагировали – чего возиться с хулиганом и двоечником?

- Недавно один из одноклассников разбил нос Кириллу в раздевалке, - рассказала Марина. - Это не первый случай, два года назад Кирилл подрался с сыном женщины, которая заявила сейчас в полицию, он сломал Кириллу руку, мы обратились в школу, но там сказали – ничего не видели, не наша проблема. Мы никуда не стали жаловать – пошли навстречу матери этого мальчика, - вспоминает Марина.

Два года назад четверо детей на уроке английского навалились на него и разбили ему голову, да так, что пришлось накладывать швы.

- Как такового разбирательства в школе не было, даже никто не извинился, - рассказала мать шестиклассника.

Мы обратились в школу с просьбой прокомментировать ситуацию, однако там разговаривать с журналистами отказались без объяснения причин.

Кстати, это не единственный случай травли, связанный с этой школой. В 2018 году 14-летние школьницы жестоко избили девочку, транслируя издевательство в прямом эфире.