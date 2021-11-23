В школьных столовых Алтайского края выявили нарушения

В столовой Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора следят за организацией питания детей в школах и детских садах Алтайского края. С начала года провели более 800 проверок и выявили некоторые нарушения, сообщает ведомство.

Специалисты проводят проверки пищеблоков образовательных организаций, организаторов питания, а также поставщиков продуктов. Все проверки выполняют с отбором проб продуктов для проведения лабораторно-инструментальной экспертизы их соответствия гигиеническим нормативам.

– За 9 месяцев этого года провели 815 контрольно-надзорных мероприятий по контролю за организацией питания в образовательных организациях края, – пояснили в ведомстве.

В детских садах и школах взяли и исследовали около 4 тыс. проб готовых блюд на микробиологические показатели, более 900 проб на химический состав и калорийность, а также более 600 проб на содержание витамина С. Удельный вес несоответствующих проб не превышает среднемноголетние показатели.

Основными недостатками, которые выявили во время проверок, были нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках, несоблюдение требований санитарных правил при составлении примерных меню и ведении документации по организации питания.

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства при организации питания виновных привлекли к административной ответственности.

– Выданы предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, исполнение которых находится на контроле управления Роспотребнадзора по Алтайском краю, – подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что с детьми проводят беседы об основных принципах здорового питания.

– С начала 2021 года с использованием программного средства, разработанного ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены», прошли обучение по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания» 18447 детей дошкольного и школьного возраста, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что вопросы, связанные с организацией питания детей в образовательных учреждениях, можно задать, позвонив по телефону 8 (3852) 66-54-27.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Барнаула выделили на организацию питания школьников в 2021 году более 370 млн рублей. Кроме этого, к новому учебному году ремонт пищеблоков провели в 40 школах, также закупили новое оборудование на сумму свыше 16 млн рублей.

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