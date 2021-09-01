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Общество1 сентября 2021 11:39

Более 370 млн рублей выделят на питание барнаульских школьников в 2021 году

Им обеспечат детей с 1 по 4 класс
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Около 38 тысяч школьников обеспечат горячим питанием

Около 38 тысяч школьников обеспечат горячим питанием

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула выделят на организацию питания школьников в 2021 году более 370 миллионов рублей, об это сообщают в пресс-центре администрации города.

Об этом решении объявили во время совещания о готовности школ к новому учебному году. Его провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

- С 1 сентября в 84 школах около 38 тысяч учащихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, - объявили на совещании.

Помимо этого к новому учебному году ремонт пищеблоков провели в 40 школах, также закупили новое оборудование на сумму свыше 16 млн рублей.