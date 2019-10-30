Вкусно, как у бабушки! Или как модернизация школьных столовых Барнаула отразилась на качестве питания

В начале учебного года в соцсетях Барнаула вспыхнул скандал по поводу школьного питания. Кто-то из родителей выставил в паблике фото обеда в школе Быстрого Истока - железная чашка с неаппетитной кашей и куском колбасы. Поднялась большая шумиха.

После этого случая представители власти решили разобраться в ситуации. В итоге была проведена встреча родителей с директором и поварами школы, а также представителями Роспотребнадзора. Удивительно, но факт - вместе они составили новое меню, которое пришлось, с одной стороны, по вкусу ребятне, а с другой - соответствовало всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям!

- Когда есть конструктивная позиция, можно решить любые вопросы. После совместного обсуждения проблемы качество питания улучшилось, меню стало разнообразней. Поэтому я всех родителей призываю к конструктивному диалогу, - заявил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Рейд в школьную столовую

После нашумевшей истории корреспондент «Комсомолки» отправилась в барнаульскую школу № 53 с проверкой: а устраивает ли школьное меню городских учеников. В столовой аппетитно пахнет борщом и котлетами. Опустошенные тарелки и ответное «спасибо» поварам только успевали отлетать.

- Вкусно? - спрашиваю я ребят. В ответ, дожевывая булку, показывают большой палец вверх.

По словам заведующей столовой Ольги Мурзиной, дети кушают с удовольствием:

- Ассортимент у нас очень большой. Особенно ребята любят сладкую выпечку и котлетки. Да и вообще, в целом хорошо кушают. Нередко родители заходят в столовую - пробуют, довольны!

В столовой есть книга отзывов. К моему великому удивлению, она оказалась почти вся заполнена! Причем это уже не первый «том». Читаю отзыв:

«Уважаемые работники столовой, 1 «А» класс вас благодарит за уютный прием, за быстрое обслуживание, за вежливость коллектива, а также вкусную и недорогую пищу. Большое спасибо за чистую посуду! Все в лучших народных традициях - накормить, напоить и разместить гостя. В школьной столовой принимать умеют. Вкусно, разнообразно приготовленные блюда и доброжелательное отношение персонала столовой - вот ваша визитная карточка».

Почти все благодарности написаны с душой. Дети пишут, что здесь вкусно, как у мамы или как у бабушки.

Техническое перевооружение

В прошлом году в рамках государственной региональной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2021 годы в школьных столовых Барнаула обновили оборудование. На все это потратили более 7 млн рублей.

- Проведенная модернизация, а также внедрение современных технологий приготовления блюд позволили повысить качество школьного питания, расширить ассортимент блюд, - рассказывают в администрации Барнаула.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в свою очередь, утвердило 12-дневное комплексное меню для школьников, разработанное с учетом сезонности, необходимой калорийности и возраста ребенка.

- В него входят молочные, овощные, мясные и рыбные блюда, выпечка, фрукты, соки, плодоовощные витаминизированные напитки. Для приготовления блюд используется натуральная продукция алтайских производителей, - рассказывают эксперты.

Справка

По данным статистики, 97,2% учащихся Барнаула охвачены горячим питанием, из них 3% получают двухразовое питание. На школьный обед отведено 15 минут.