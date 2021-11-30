QR-коды в Алтайском крае на 30 ноября 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Губернатор Томенко назвал введение QR-кодов в Алтайском крае временной мерой Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае пока не отменяли ковидные ограничения. Рассказываем, как действуют QR-коды в Алтайском крае на 30 ноября 2021 года.

С 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов. Сначала они были нужны для того, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ. С 15 ноября предъявление QR-кодов стало обязательным на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия). Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

При этом без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории ТЦ аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Томенко назвал введение QR-кодов в Алтайском крае временной мерой.

– Конечно, возмущению нет предела. Мы это понимаем, слышим и с уважением относимся к этой позиции. Но звучат такие оценки, что это сегрегация, нарушение Конституции. Что я здесь отвечу – к сожалению, приходится принимать эти меры. Решая задачи более важного и сложного порядка, связанные и со здоровьем и с жизнью. Эти меры временные, вынужденные и как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять, – подчеркнул Виктор Томенко.

Благодаря ограничениям в регионе выросло число желающих сделать прививку.

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