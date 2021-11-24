Губернатор Томенко назвал введение QR-кодов в Алтайском крае временной мерой

Глава региона подчеркнул, что ограничения принесли результаты. Фото: Антон Федотов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 23 ноября вновь объяснил, почему в регионе ввели систему QR-кодов, а также рассказал, когда может быть сформирован коллективный иммунитет против COVID-19.

– Необходимо вырабатывать коллективный иммунитет. Это главный ключ к прохождению пандемии, к разрешению этой ситуации. А для того чтобы вырабатывать коллективный иммунитет, необходимо, чтобы 80-90% от взрослого населения жителей края были привиты от коронавируса. Сегодня в крае живет примерно 1,8 млн человек взрослых и еще 500 тысяч детей. На сегодняшнее утро у нас закончивших вакцинацию из числа взрослых чуть-чуть больше 800 тысяч человек, чтобы нам выйти на цифру в 80-90%, необходимо привить 1,6 млн человек, – сказал глава региона.

Он добавил, что людям продолжают оказывать медпомощь, однако возможности системы здравоохранения не безграничны. Важно продолжать соблюдать установленные санитарные правила. Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать общественных мест с большим числом людей. Кроме того, важно вакцинироваться, если нет противопоказаний.

Виктор Томенко напомнил, что сейчас в некоторые места массового пребывания людей в Алтайском крае доступ тех, кто не привит, запрещен. С конца октября в основном это коснулось торговых и торгово-развлекательных центров, а с 15 ноября круг серьезно расширился, и в него вошли учреждения культуры, бассейны и многое другое.

– Конечно, возмущению нет предела. Мы это понимаем, слышим и с уважением относимся к этой позиции. Но звучат такие оценки, что это сегрегация, нарушение Конституции. Что я здесь отвечу – к сожалению, приходится принимать эти меры. Решая задачи более важного и сложного порядка, связанные и со здоровьем и с жизнью, – говорит Виктор Томенко. – Эти меры временные, вынужденные и как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять. Это ненормально. Нет ничего приятного в их принятии, но мы должны пройти этот путь. Конечно, идет разговор о том, что нет запрета на вход в общественный транспорт или продуктовый магазин непривитым людям, а по-хорошему надо было бы. Надо было и там ограничения ввести. Но мы реально смотрим на жизнь и понимаем, что нереально везде закрыть доступ. Если пойти на полный круг мер, связанных с локдауном, последствия будут непредсказуемые.

Глава региона подчеркнул, что введенные ограничения принесли результаты.

– Темпы вакцинации увеличились к тому, что мы имели в сентябре, октябре, после принятия таких мер примерно в 3-4 раза. Потому что процесс практически начал останавливаться, а сегодня он возобновился, и я надеюсь, что такими темпами где-нибудь в первом квартале или к завершению первого квартала следующего года мы сможем говорить о достижении примерных показателей формирования коллективного иммунитета. Этим обусловлены наши решения, – пояснил глава региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае работает больше 200 центров вакцинации. Они расположены практически по всей территории края. Кроме того, есть два десятка передвижных центров. В день в регионе могут прививать против ковида до 15 тысяч человек.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 100 тыс. человек. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, свыше 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях.

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