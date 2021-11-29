На Алтае выявили 521 новый случай заболевания COVID-19

Минздрав Алтайского края развернул 4846 коек в ковидных отделениях, свободных - 1093. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Всего за период пандемии зарегистрировали 103 526 заболевших COVID-19.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2598956 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 388,19 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1768 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1828 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

В ковидных госпиталях под постоянным присмотром медиков находятся 3 398 человек с подтвержденной инфекцией и 355 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В оперштабе подчеркнули, что количество тяжелобольных – 705, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 262. Минздрав Алтайского края развернул 4846 коек в ковидных отделениях, свободных осталось 1093.

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