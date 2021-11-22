Машинист поезда заметил не сразу: на Алтае «девятка» врезалась в груженный углем поезд

Поезд зацепил машину. Фото: со страницы vk.com/incident_22

ДТП на железнодорожном переезде случилось 21 ноября. Товарный поезд проезжал в районе поселка Ягодный в пригороде Барнаула около 16.30 – было еще светло. На переезде работал светофор и звуковой семафор, не заметить который было невозможно. Но это не смогло предотвратить аварию – «девятка» врезалась в поезд примерно посередине длинного состава. В результате машину зацепило и протащило приличное расстояние.

- По предварительным данным, локомотивная бригада не почувствовала толчок после въезда автомобиля в середину состава. Это был тяжеловесный поезд из 62 вагонов, груженный углем, - рассказал пресс-секретарь Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги Виталий Кляйн.

Машину проволокло чуть ли не до Калманки, выжить при этом было нереально.

- Водитель 1973 года рождения погиб. В машине он был один. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего уточняются, - прокомментировали в региональном управлении МВД.

Как пишут в социальных сетях, возможно, мужчина находился в состоянии опьянения. Иначе как объяснить, что он не заметил состав, движущийся прямо перед ним и дребезжание сирены на переезде.

- Рассказывают, что он поругался с женой, нажрался в хлам до тараканов, гонял какое то время по Ягодному! – комментируют в социальных сетях пользователи.

Так ли это на самом деле, будет известно только после заключения эксперта. По некоторым данным, у мужчины осталось четверо детей. Поезд протащил автомобиль несколько километров. Один из фрагментов нашли в Калманском районе около СНТ «Прудской».

Сейчас идет разбирательство, полицейские проверят все версии, по которым могла произойти авария.

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