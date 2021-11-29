На Алтае в нацпарке выпустят краснокнижных соколов с GPS-датчиками

Птенцов постепенно адаптируют к самостоятельной жизни Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае выпускают на волю соколов, оказавшихся в питомниках. Проект стартовал в 2021 году и рассчитан на 5 лет. Ученые уже выпустили в дикую природу 12 птиц. Рассказываем, как именно помогают пернатым.

С чего все началось

В 2018 году 13 редких птиц пытались вывезти из России, однако сделать это не удалось и браконьера задержали на таможне. Через некоторое время у пернатых появились птенцы, которых и выхаживают ученые.

В 2021 году в нацпарке установили специальное гнездо, которое называется хек, малыши жили там. Птенцов постепенно адаптируют к самостоятельной жизни в дикой природе. Предварительно птицы проходят подготовку в облеточных вольерах, а также обучаются навыкам охоты. После этого их выпустят в дикую природу.

Под наблюдением

– В 2022 году выпуск редких птиц в Республике Алтай будет продолжен. Мы планируем выпускать разновозрастных птиц уже проверенными способами, в том числе методом хекинга. На наш взгляд, это оптимальный промежуточный этап для адаптации между питомником, откуда поступают балобаны, и дикой природой, – рассказал Денис Маликов, директор национального парка.

Также в следующем году хищных выпускников оснастят GPS-датчиками, которые позволят отслеживать их дальнейшую судьбу.

Справка

Балобан – крупный сокол отряда соколообразных, семейства соколиных. 90% мировой популяции гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое. Сокол балобан занесен в Красную книгу МСОП, Красную книгу России.

Главная причина катастрофического сокращения популяции - нелегальный отлов для контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.

Напомним, ранее алтайские орнитологи «забраковали» соколов-балобанов, «набив» им татуировки на ключе и лапках. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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