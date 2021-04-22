«SOS»: На Алтае орнитологи «набили» тату на редких соколах

Татуировка для соколов (фото: Алексей Эбель)

Алтайские орнитологи «забраковали» соколов-балобанов, «набив» им татуировки на ключе и лапках.

- Друзья, обращаюсь с не совсем обычной просьбой - в Барнауле СРОЧНО нужен тату-мастер. Не обязательно супер-мастер, т.к. задача достаточно простая - нужно нанести вот такое тату на восковицу примерно 10 птиц, - объявление с таким текстом в апреле появилось на странице Краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

Таким нехитрым способом, который никак не калечит птиц (для них он безболезнен), орнитологи хотели защитить их от браконьеров, ведь нередки случаи, когда соколов-балобанов отлавливают для дальнейшей перепродажи. На черном рынке в арабских странах их стоимость составляет около трех миллионов рублей за одну особь (около 42 тысяч долларов). А с татуировками они уже будут считаться бракованными ведь там рисунки не приветствуются, то есть никакой ценности в птицах не будет, но только не для природы – соколов оставят в природной среде.

- Процедура согласована с Росприроднадзором, еще месяц после процедуры птицы будут находиться под наблюдением ветеринара в условиях неволи, - заверяют ветеринары.

«Сеанс» должны были провести для участников проекта реинтродукции соколов-балобанов. Это те особи, которые были выведены и выращены в питомниках. Затем их выпустят в естественную среду в Республике Алтай и Алтайском крае.

На сегодняшний день процедуру провели для шести соколов. Они появились на свет в питомниках редких хищных птиц «Алтай Фалькон» и Алтайского государственного университета. Сейчас балобаны проходят летную подготовку в питомнике «Тайгун». После их перевезут в Кош-Агачский район республики.

- Перед выпуском соколам нанесли татуировки в виде надписи «SOS» на восковице и «22» - на цевке, это менее чувствительные места у птиц. За мастерами тату и процедурой следили орнитологи: ни один ценный балобан не пострадал – птицы практически не реагировали на манипуляции, - рассказывают в Сайлюгемском национальном парке.

Птичий «выпускной» состоится в мае в одном из кластеров парка. Там они продолжат свою жизнь и если получится, начнут размножаться и увеличивать численность сородичей.

Справка:

Долгосрочный проект «Реинтродукция сокола балобана в Республике Алтай» стартовал в 2021 году. Реализуется при содействии Питомника редких птиц «Алтай Фалькон», питомника «Тайгун», Помощь диким животным, Барнаул, компании «Царская псовая охота» при поддержке Росприроднадзора, WWF России.

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