Соколята учатся летать: в алтайском напцарке выпустят птенцов конфискованных балобанов

Птенцов постепенно адаптируют к самостоятельной жизни в дикой природе Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Потомство конфискованных балобанов выпустят в Сайлюгемском национальном парке на Алтае. В 2018 году 13 редких птиц пытались вывезти из России, однако сделать это не удалось и браконьера задержали на таможне. Через некоторое время у пернатых появились птенцы, которых и выхаживают ученые.

Как спасли балобанов

В пресс-службе нацпрака сообщают, что конфискованные у контрабандиста птицы относились к алтайской популяции. Пока шло расследование их доставили в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Браконьера осудили в 2020 году, однако балобаны долгое время провели в неволе и не были готовы к самостоятельной жизни. К тому же у большинства птиц были травмы и заболевания.

Через некоторое время редких соколов отвезли в Центр разведения, реабилитации и содержания редких видов хищных птиц «Тайгун». Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка, уверен, что это было единственное верное решение. Вскоре у птиц появилось потомство.

– Соколы, а это были все самки, никогда уже не вернутся на родину, однако их птенцы уже на Алтае для восстановления той самой темной морфы балобана. Надеемся, данный опыт станет удачным, и в дальнейшем мы сможем выпустить на волю всех потомков наших птиц, оказавшихся в питомнике, – добавил директор.

Готовят к новой жизни

В нацпарке установили специальное гнездо для птенцов. Оно называется хек, малыши уже живут там. Птенцов постепенно адаптируют к самостоятельной жизни в дикой природе. Сейчас их выпускают только днем, но когда они подрастут, то покинут временные гнезда.

Отметим, что проект «Реинтродукция сокола балобана в Республике Алтай и Алтайском крае» стартовал в 2021 году. В мае этого года в национальном парке выпустили 5 взрослых особей сокола балобана, предварительно прошедших подготовку в облеточных вольерах и курс молодого охотника.

Ранее мы писали о том, что алтайские орнитологи «забраковали» соколов-балобанов, «набив» им татуировки на ключе и лапках. Таким нехитрым способом, который никак не калечит птиц, орнитологи хотели защитить их от браконьеров, ведь нередки случаи, когда соколов-балобанов отлавливают для дальнейшей перепродажи. На черном рынке в арабских странах их стоимость составляет около трех миллионов рублей за одну особь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бийске обнаружили краснокнижного сокола с поврежденным крылом

Сейчас он лечится в Барнауле (подробнее)