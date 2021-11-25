Минимальные зарплаты вырастут на 28% в Алтайском крае

С учетом коэффициентов размер минимальной заработной платы в 2022 году составит более 19 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Алтайском крае зарплаты работников реального сектора экономики вырастут на 28%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы увеличиваем размер минимальной заработной платы в Алтайском крае на 28%, до 16 638 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, которые в разных районах края действуют, размер минимальной заработной платы в 2022 году составит более 19 тысяч рублей, – сказал губернатор региона Виктор Томенко.

Также глава региона отметил, что изменились параметры темпа роста зарплаты. Если средняя з/п по итогам 2021 года была меньше 22 тысяч рублей, то в следующем году она должна вырасти не меньше чем на 20%. Если ее размер составил от 22 тысяч до 35 тысяч рублей, то на 10%. Если заработная плата превысила эти цифры, то работодатели должны индексировать ее в соответствии с уровнем инфляции.