В Алтайском крае будут штрафовать за продажу энергетиков и зажигалок детям

Употребление энергетиков влечет за собой опасные последствия Фото: Татьяна Гейнрих

Депутаты АКЗС установили ответственность за продажу детям безалкогольных энергетиков и зажигалок. Закон приняли во время 3-й сессии 26 ноября в окончательной редакции. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, пишет пресс-служба парламента региона.

Напомним, продажу энергетиков и зажигалок детям в Алтайском крае ограничили ранее. Соответствующие поправки в закон депутаты АКЗС окончательно приняли еще на сессии 27 августа. Теперь установили ответственность за продажу таких товаров детям.

В случае продажи энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалок, газовых баллончиков и другое), гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 3 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам - от 10 до 15 тысяч рублей.

– Также устанавливается ответственность за повторное совершение указанного правонарушения (штрафы для граждан - 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц - 15-20 тысяч рублей). Норма о повторной ответственности появилась в проекте закона ко второму чтению, – отметили в алтайском парламенте.

Меры ответственности разработали во исполнение закона «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края», принятом в августе 2021 года.

В АКЗС подчеркнули, что, по мнению экспертов, употребление энергетиков влечет за собой опасные последствия - болезни сердца, раздражение органов пищеварения и другие. Газовые бытовые баллончики также вредны – в последнее время они стали причиной так называемого сниффинга (газовой зависимости) или токсикомании у школьников.

Ранее врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь рассказывал «Комсомольской правде – Барнаул», что доля кофеина в энергетических напитках в пять раз выше, чем в чашке эспрессо. К тому же, из-за мочегонного эффекта происходит обезвоживание организма, кровь сгущается и могут образовываться тромбы, нарушается мозговое кровообращение и возникает риск инсульта.

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