Губернатор Алтайского края рассказал, как решают проблемы с транспортом в регионе

Между городами и районами края есть около 250 маршрутов Фото: Олег УКЛАДОВ

На прямой линии 23 ноября жители нескольких районов Алтайского края пожаловались губернатору Виктор Томенко на трудности с общественным транспортом. Он прокомментировал ситуацию с пассажироперевозками в регионе.

Жительница Заринского района пожаловалась, что между селами Озерное, Стародраченино и Кокорское не ходит общественный транспорт. Кроме того, нет регулярного сообщения с городом у трех сел Рубцовского района. А другой житель края рассказал, что из Санниково сложно добраться до Барнаула.

– Автобус или не выходит на маршрут, или в нем просто нет места, – написал житель региона.

Виктор Томенко рассказал, что между городами и районами края есть около 250 маршрутов, всей сетью управляет минтранс региона. Ведомство проводит конкурс и определяет перевозчиков.

– Сегодня в этой части в основном вопросов нет. И желающих работать на этих перевозках достаточно, и традиции там хорошие сложились, и ситуация за новейшую историю не была упущена. А вот с перевозками внутри муниципалитетов ситуацию потеряли, – сказал Виктор Томенко.

По его словам, здесь было около 330-350 маршрутов. Но постепенно то перевозчики уходили, то поток пассажиров пропадал, то транспортные предприятия прекращали свое существование. В итоге сейчас количество маршрутов уменьшилось двукратно – до 170.

Глава региона отметил, что проблему решают: выделили 500 млн рублей и купили почти 200 автобусов, 150 из них уже находятся в регионе. Транспорт получат около 50 районов. Благодаря этому удастся восстановить маршрут или улучшить условия перевозки людей.

– Думаю, что с начала следующего года ситуация будет заметным образом улучшаться, – сказал глава региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле перевозчики, которые обслуживают маршруты по нерегулируемым тарифам, поднимут цены на проезд с 1 декабря. Соответствующие документы они уже подали в администрацию. В последний раз цены поднимали на проезд в общественном транспорте в января 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 декабря в Барнауле подорожает проезд в общественном транспорте

Минимальная стоимость поездки составит 23 рубля, а максимальная – 28 рублей (подробнее)