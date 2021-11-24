В Барнауле вырастет цена за проезд на всех нерегулируемых маршрутах

Повышение проезда в Барнауле с 1 декабря 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле перевозчики, которые обслуживают маршруты по нерегулируемым тарифам, поднимут цены на проезд с 1 декабря. Соответствующие документы они уже подали в администрацию. Речь идет о 21 автобусном маршруте, сообщает пресс-центр города.

- Всего перевозки по нерегулируемым тарифам в краевой столице осуществляет 21 автобусный маршрут из 82. В настоящее время стоимость проезда в них составляет 25 рублей, - говорится в сообщении.

Повышение цены на проезд до 28 рублей обосновывают экономической целесообразностью.

Ранее был решен вопрос о повышении цен на основных маршрутах, где стоимость регулирует мэрия. Стоимость проезда за наличный расчет и по банковским картам в городском общественном транспорте также составит 28 рублей.

Чуть меньше решение ударит по карманам обладателей транспортных карт. Для них проезд увеличится только на 3 рубля.

- По «Единому проездному», проездному на «Электротранспорте» стоимость составит 23 рубля, а по «Электронному кошельку» - 24 рубля. Будут сохранены и действующие льготы. Так, для пенсионеров в границах города проезд составит 12 рублей (лимитированная карта за 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей - в пригородной зоне (безлимитная карта - 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей - 8 рублей (безлимитная карта - 400 рублей), для учащихся - 11 рублей (безлимитная карта - 550 рублей), для студентов - 13 рублей (безлимитная карта - 650 рублей), - говорит мэрия.

В последний раз цены поднимали на проезд в общественном транспорте в января 2019 года. Перевозчики уверяют, что по действующим тарифам они не в состоянии выплачивать зарплаты и обновлять автопарк.

Между тем, в соседних регионах стоимость проезда значительно ниже. Например, в Кемерове поездка в автобусе большой вместимости обойдется в 20 рублей, в маршрутке – 22 рубля. В Новосибирске проезд в автобусах стоит 25 рублей. В Томске с 1 января проезд будет стоить 24 рубля. Там сдерживать рост тарифов позволяет субсидирование из бюджета.

Предполагается, что в будущем в Барнауле решить проблему общественного транспорта сможет система брутто-контрактов. То есть, деньги с пассажиров собирать будет город, а потом компенсировать перевозчикам затраты, исходя из отработанного километража. Однако ее введение пока лишь задумка. Сейчас разрабатывается дорожная карта, которая позволит просчитать экономическую целесообразность введения новой системы. Предполагается, что работа над ее составлением завершится примерно в феврале 2022 года.