С 1 декабря в Барнауле подорожает проезд в общественном транспорте

При этом в краевой столице все также будут действовать льготные тарифы Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря в Барнауле изменят тарифы на проезд в общественном транспорте. Минимальная стоимость поездки составит 23 рубля, а максимальная – 28 рублей, пишет мэрия города.

– С 1 декабря стоимость поездки в городском общественном транспорте за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей; по электронному кошельку – 24 рубля; по единому проездному билету – 23 рубля, – пояснили в горадминистрации.

При этом в краевой столице все также будут действовать льготные тарифные планы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров в границах города проезд будет стоить 12 рублей (лимитированная карта стоимостью 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей – в пригородной зоне (безлимитная карта стоимостью 850 рублей).

Для школьников из малообеспеченных семей цена поездки составит 8 рублей (безлимитная карта стоимостью 400 рублей), для других учащихся – 11 рублей (безлимитная карта стоимостью 550 рублей), для студентов - 13 рублей (безлимитная карта стоимостью 650 рублей).

Со всеми тарифами можно ознакомиться здесь.

Стоимость проезда в Барнауле не пересматривали с января 2019 года.

– С предложением о пересмотре стоимости проезда в городском общественном транспорте в администрацию Барнаула обратились перевозчики, работающие по регулируемому тарифу. Руководители транспортных компаний представили анализ расходов на организацию перевозок, обозначили рост цен на топливо и смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение тарифов на коммунальные услуги, – отметили в мэрии.

При этом в качестве приоритетной задачи перевозчики назвали увеличение минимального размера оплаты труда линейным работникам. После проведения экономической экспертизы и приняли решение об увеличении стоимости проезда.

Ранее мы сообщали, что отрасль переживает тяжелые времена. По мнению председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, если в ближайшее время не принять решение о повышении тарифов, то это неизбежно приведет к расторжению контрактов на перевозку.

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