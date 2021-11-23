Больше 200 центров вакцинации работает в Алтайском крае

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко (фото: скриншот прямой трансляции правительства Алтайского края)

Во вторник, 23 ноября, в Барнауле проходит прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, который рассказал о темпах вакцинации от новой коронавирусной инфекции в регионе.

- Больше 200 центров проводят вакцинации. Они расположены практически по всей территории края расположены. Кроме того. Есть два десятка передвижных центров. До 15 тысяч человек в день мы можем вакцинировать. На сегодня 10-11 тысяч мы точно прививаем, так что запасы по мощностям еще есть. Некоторые пункты простаивали из-за невостребованности и поэтому сейчас они закрыты, но всегда есть возможность их снова открыть, - говорит Томенко.

Опыт вакцинации у вокзалов оказался не столь положительным. Многие пациенты, получившие первый компонент, просто перестали доходить до поликлиники, чтобы поставить вторую прививку. Приходилось их разыскивать. Лучше себя зарекомендовали пункты вакцинации в торговых центрах и в поликлиниках.