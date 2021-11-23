Ситуация с ТЭЦ Ярового находится на контроле губернатора Виктора Томенко

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко (фото: скриншот прямой трансляции правительства Алтайского края)

Ситуация с проблемной ТЭЦ города Яровое, где уже не первый год подряд срывают отопительный сезон, находится на личном контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом он заявил во время прямой линии, 23 ноября 2021 года.

Вопрос о ситуации с отоплением поступило от инициативной группы жителей Ярового.

- Убедительная просьба: решить проблему нашей ТЭЦ. Она единственная дает отопление жителям города. Мы просим помочь в реконструкции и модернизации ТЭЦ, заменить оборудование, которое будет экономичным, чтобы наши старики и дети не мерзли и чтобы мы могли заключить соглашение на поставку угля, - просит Галина Волченко, председатель совета ветеранов города Яровое.

- Со станцией происходили некоторые «метаморфозы». Долгое время менялись собственники. Они обещали, что модернизируют ее. Но, к сожалению, несколько лет этого не происходило. В ноябре 2019 года ситуация обострилась и мне пришлось вмешаться. Тогда удалось зиму пережить. Руководили станцией в «ручном режиме». Выделяли средства, закупали топливо, отремонтировали оборудование… - говорит Виктор Томенко. - Было понятно, что станция старая. Но мы оценили необходимый объем работ для поддержания ее жизнедеятельности, и стало понятно, что ее можно было продолжить эксплуатировать. Параллельно разрабатывали перспективы теплоснабжения. Вместе с этим мы пропустили подготовку к зиме. Получилось так, что в отчетах написано одно, в докладах другое, по факту третье. Часть информации вообще скрыли. Сейчас там идет расследование. Поменяли руководство станции. Сегодня там сформирована команда, которая, я убежден, сможет преодолеть кризисную ситуацию.

По словам Томенко, в последние годы Яровому добавляли по 250 млн рублей из краевого бюджета на поддержание жизнедеятельности станции. Этот зимний период снова придется проходить в ручном режиме.

- Нельзя дать людям замерзнуть, - заявляет губернатор. – Там подключили дополнительное оборудование. Закупили тепловые пушки, но надеюсь, это не понадобится.

Ситуация на ТЭЦ Ярового находится на контроле губернатора практически в ежедневном режиме. Его заместители следят за обстановкой постоянно.