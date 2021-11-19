Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 ноября 2021: отмена корпоративов и обращение рестораторов

Корпоративы могут запретить с 15 декабря по 15 января Фото: Анна СЕМИНА

Управление Роспотребнадзора Алтайского края подняло вопрос о запрете проведения новогодних праздничных корпоративов, а владельцы ресторанов и кафе написали на имя губернатора коллективное обращение с просьбой отменить систему QR-кодов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 20 ноября 2021 года.

Праздника не будет

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предложило ввести запрет на проведение новогодних банкетов.

В письме, которое ведомство разослало коллегам говорится о том, что есть предложение запретить проведение корпоративов в период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022-го.

При этом, как подчеркивается, это только предложение. Окончательное решение может принять только губернатор.

Напомним, на днях во время онлайн пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила, что в этом году традиционные новогодние Губернаторские елки не состоятся. Тем не менее, театры готовят праздничные программы и в частном (не коллективном) порядке родители с детьми могут посещать данные торжественные мероприятия.

Протест

Почти полсотни барнаульских рестораторов составили обращение к губернатору Алтайского края Виктор Томенко, с просьбой отменить систему QR-кодов. Соответствующее письмо было опубликовано в сообществе Barnaul22.

В нем владельцы кафе и ресторанов указывают на то, что после введения антиковидных мер посещаемость заведений общепита сократилось на 70%. Часть из них вовсе были вынуждены приостановить работу. Как результат – колоссальные убытки, ведь рестораны – это не только прибыль для их хозяев, но и рабочие места.

При этом бизнес уверен, что в их стенах вероятность заразиться гораздо меньше, чем в тех же продуктовых магазинах, образовательных учреждениях и уж тем более меньше, чем в общественном транспорте.

При этом рестораторы готовы соблюдать все меры предосторожности: носить маски, проводить дезинфекцию, установить дистанцию между столиками, вакцинировать сотрудник.

Помимо этого бизнесмены просят снять запрет на работу с 23 до 6 часов.