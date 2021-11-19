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Общество19 ноября 2021 13:40

В Алтайском крае пока не запретили новогодние корпоративы

Ранее в регионе отменили губернаторские елки
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Есть предложение запретить банкеты с 15 декабря по 15 января

Есть предложение запретить банкеты с 15 декабря по 15 января

Фото: Анна СЕМИНА

Руководство Алтайского края пока не приняло решение запретить проведение новогодних корпоративов, сообщает amic.ru.

- Пока есть только предложение управления Роспотребнадзора принять дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения COVID-19, - пишет издание.

В частности, ведомство предлагает ограничить возможность проведения новогодних банкетов с 15 декабря по 15 января. Окончательно решение по данному вопросы может принять только губернатор.

Напомним, ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила о том, что в этом году вновь не состоятся Губернаторские елки, но дети смогут посетить праздничные спектакли в театрах Барнаула в частном порядке.