В Алтайском крае пока не запретили новогодние корпоративы

Есть предложение запретить банкеты с 15 декабря по 15 января Фото: Анна СЕМИНА

Руководство Алтайского края пока не приняло решение запретить проведение новогодних корпоративов, сообщает amic.ru.

- Пока есть только предложение управления Роспотребнадзора принять дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения COVID-19, - пишет издание.

В частности, ведомство предлагает ограничить возможность проведения новогодних банкетов с 15 декабря по 15 января. Окончательно решение по данному вопросы может принять только губернатор.

Напомним, ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила о том, что в этом году вновь не состоятся Губернаторские елки, но дети смогут посетить праздничные спектакли в театрах Барнаула в частном порядке.