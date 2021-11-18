QR-коды и возврат билетов: как выживают театры и музеи Алтая

Из-за пандемии в этом году вновь не состоятся Губернаторские елки Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 ноября учреждения культуры Алтайского края начали работать с пропускной системой – теперь попасть в театр или музей можно исключительно по QR-кодам. Как новые правила повлияли на заполняемость залов, в четверг, 18 ноября, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

QR-коды

- Понедельник для учреждений культуры – выходной день и поэтому времени прошло не так много. Глобальные выводы я пока не могу сделать, но за прошедшее время мы зафиксировали разные тенденции: так в «Сибири» состоялся концерт и на него пришли все, кто ранее купил билет и у всех зрителей были QR-коды. Ни одного возврата билетов не было. Но, безусловно, есть и будут случаи, когда люди возвращают билеты – они либо еще не получили QR-коды, либо по каким-то другим соображениям не планируют этого делать. Так на один из концертов филармонии было порядка 15 возвратов, - рассказывает министр культуры.

Руководство театров и концертных залов готово войти в положение и идет навстречу своим зрителям, предлагаются разные варианты выхода из ситуации. Это может быть и возврат денег, и обмен билета на более позднее мероприятие.

- Что касается 50%-й заполняемости залов и экономики всего этого, то, безусловно, это не выгодно. Но вопрос стоит из чего выбрать: не работать вообще или с 50%-й заполняемостью зала, то, конечно, это благо – работать и встречаться со зрителем. Да, мы доводим государственное задание и план по зрителю в государственные учреждения. В конце прошлого года мы скорректировали план на текущий. Тогда были другие реалии, и было принято отдельное постановление, согласно которому не было взаимосвязи между выполнением плана и необходимостью вернуть бюджетные деньги, - говорит Безрукова.

Соответственно, госзадание на текущий год, когда действует требование пускать только половину зрительного зала, скорректировано под данный формат работы. Поэтому возврата бюджетных денег из-за невыполнения этого плана в министерстве не прогнозируют.

- Все деньги, которые учреждения получили на зарплату, налоги, на содержание зданий и на текущую деятельность из бюджета края, они их получили в полном объеме, - заверила министр культуры.

Губернаторские елки

Увы, текущая эпидобстановка не позволит и в этом году провести традиционные Губернаторские елки. Да, организованные группы школьников из городов и районов Алтайского края не будут подвозить в Барнаул на праздничные представления, тем не менее, театры все же готовят новогодние сказки для своих маленьких зрителей.

- Каждый родитель с учетом всей системы действующих ограничений, может приобрести билеты и сделать праздник для своего ребенка. Театры будут работать в штатном режиме со всеми ограничениями: заполняемость зала 50%, QR-коды и нахождение в маске во время всего выступления, - поясняет Елена Безрукова.

Пушкинская карта

Проект по окультуриванию молодежи «Пушкинская карта» успешно реализуется в Алтайском крае. По словам министра культуры региона, на сегодняшний день ее уже получили порядка десяти тысяч человек, которые смогли приобрести на начисленные деньги билеты на концерты, спектакли и в музеи.

- На сегодняшний день в Алтайском крае 18 учреждений, которые оказывают услуги по «Пушкинской карте». Первыми из них были театрально-концертные учреждения, у которых уже использовалась электронная система продажи билетов. Далее «Пушкинская карта» простимулировала и другие муниципальные учреждения и музеи, которые ранее не продавали электронные билеты. И вот как раз последними присоединились все пять краевых музеев, - говорит Елена Безрукова.

Кстати, если раньше топ самых востребованных культурных заведений возглавлял театр драмы, то теперь пальму первенства захватил музыкальный театр – его репертуар оказался более подходящим для возрастной категории обладателей «Пушкинской карты». Из муниципальных учреждений популярностью пользуется Бийский драмтеатр.

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