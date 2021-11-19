«Лучше я ей дам попробовать под присмотром»: на Алтае мать с 10-летней дочкой употребляла наркотики

Дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мать чуть было не подсадила родную дочь на наркотики. Это притом, что девочке всего 10 лет. Женщина следовала какой-то безумной логике: «Лучше я ей дам попробовать под присмотром легкие наркотики, чем потом кто-то подсунет ей тяжелые в школе».

Вещества, которые они употребляли, едва ли можно отнести к легким – вместе с дочкой мама курила «скорость». Это продолжалось на протяжении двух месяцев и могло бы длиться и дальше, если бы девочка не угодила в больницу после очередного приема. У малышки начались галлюцинации: ей стали повсюду мерещиться насекомые.

Врачи передали сигнал в полицию, а затем дело попало в региональный Следственный комитет, который возбудил сразу несколько уголовных дел на 33-летнюю мать, связанных с оборотом наркотиков и склонением ребенка к их употреблению.

- Обвиняемая, страдающая наркотической зависимостью, приобретала наркотики через интернет. С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней так называемую «скорость» путем курения. При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий, - сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Когда мать вызвали на допрос, она клялась, что не помнит о случившемся, но раз ее дочь говорит об этом – значит, это правда.

- Семья не состояла на учете и характеризуется как положительная. В школе им дали хорошую характеристику, мама занималась воспитанием девочки, встречала ее после уроков, интересовалась учебой, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Фомочкин.

Сейчас девочку забрали у матери и передали отцу, с которым женщина рассталась в прошлом году (вероятно, как раз из-за ее страсти к запрещенным веществам). Говорят, мать глубоко раскаивается в произошедшем, плачет и клянется покончить с наркотиками. Что касается ребенка, врачи не обнаружили у нее зависимости, возможно, произошедшее со временем сотрется из ее памяти.

Ну, а обвиняемой грозит реальное лишение свободы – ведь составы, по которым ей предъявили обвинение, особо тяжкие. Дело с обвинительным заключением в отношении нее уже подписал прокурор района, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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