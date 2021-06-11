На Алтае женщина убила годовалого сына: ранее за побои у нее забрали троих детей

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Фото: Олег УКЛАДОВ

О смерти годовалого Вани (имя изменено – прим.авт.) в полицию сообщили врачи больницы, куда 37-летняя мамаша привезла тело малыша. Женщина божилась, что и пальцем его не трогала, но когда провели экспертизу, оказалось, что ребенка били по голове, видимо, мальчик слишком громко плакал.

Закрывал глаза по приказу

Для маленьких детей, которые едва научились ходить, родители – весь мир. Но годовалый Ваня уже в этом возрасте понял, что от родной матери лучше держаться подальше. Как рассказал руководитель Славгородского межрайонного следственного отдела Павел Наливкин, мать постоянно кричала на малыша.

Представьте, когда эта женщина начинала кричать на ребенка, он собирался в комок и вжимался в коляску. Мамаша орала на него: «Спи!», и ребенок действительно закрывал глазки и пытался вести себя как можно тише. Лучшее время для него было, когда они ходили в гости, где мамаша отвлекалась от «воспитания». Мальчик всегда плакал, когда понимал, что пора домой.

Женщина забила сына 6 июня. У ребенка начался стоматит, он отказывался есть, плакал. Мать несколько раз ударила его по голове. Он успокоился, уснул. Женщина тоже легла спать, а утром ребенок уже не подавал признаков жизни. Мамаша позвала соседку, чтобы отвести его в больницу – на тот момент у него уже не было пульса, а сам он был холодный. В больнице констатировали смерть.

Уже лишали родительских прав

Когда начали разбираться в ситуации, выяснилось, что горе-мамаша уже судима, причем за истязание и побои своих детей! В 2019 году ее осудили и лишили родительских прав в отношении трех старших детей после того, как она сломала младшему руку. Мальчишка учился в начальной школе и мать, видимо, желая внушить сыну любовь к учебе, постоянно его избивала – в ход шли даже табуретка и полено.

- Соседи постоянно слышали, как она кричала на детей, мальчик ее боялся и никому не рассказывал, что мать его бьет, - рассказал следователь Артем Гладкий, который тогда расследовал это дело.

В школе видели, что ребенок приходит в синяках и царапинах, но тот упорно отрицал, что это дело рук мамы. Сама она придумывала отговорки, что он упал с велосипеда или поранился во время игры. Когда он пришел в школу со сломанной рукой, мальчик не выдержал и все рассказал учителям.

Тогда региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об истязании и причинения вреда здоровью.

- В феврале 2019 года ребенок был госпитализирован из школы в больницу с переломом руки. В результате разбирательств стало известно, что данную травму ему причинила мама из-за неправильно выполненного домашнего задания. В период с августа 2018 по январь 2019 года женщина, используя малозначительные поводы, физически и морально наказывала ребенка, - рассказала представитель краевого следкома Елена Коновалова.

Вспыльчивая и агрессивная

Худощавая, непривлекательная, но не из-за внешности – а потому что постоянно впадала в какую-то агрессию.

- В разговоре она всегда выходила на надрыв, кричала, обвиняла всех вокруг, обещала засудить. Договориться с ней о чем-то было невозможно, - рассказывают имевшие с ней дело односельчане.

Она не была замужем, а дети, по словам односельчан, были от разных отцов. При этом ее нельзя назвать пьющей, в доме было чисто, сама она также выглядела опрятно. На момент лишения родительских прав на старших детей она подрабатывала в колхозе.

Кстати, после того, как забрали детей, женщина скандалила, обещала всех засудить и вернуть их, но реально шагов никаких не сделала. Сына, которому она сломала руку, сейчас воспитывает его тетя. Мальчик отошел от материнской «заботы», стал более открытым и начал забывать прежнюю жизнь. Новых родителей он называет мама и папа.

СИЗО

Сейчас мать погибшего мальчика находится в следственном изоляторе. Она плачет, но складывается впечатление, что не по погибшему сыну, а по утраченной свободе. Кстати, в прошлый раз Ваня буквально спас ее от колонии.

Пока шло следствие и суд, она забеременела, скорее всего, поэтому ей не дали реального срока – осудили условно. Когда малыш родился, забрать его из семьи оснований не было – ведь формально она ничего не сделала ему. Но опека должна была следить за семьей! Сейчас соцработников проверяют следователи в рамках уголовного дела о халатности.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.