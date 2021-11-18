Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 ноября 2021: QR-коды для незарегистрированных на Госуслугах и новая поставка вакцины

Услугу оказывают в филиалах МФЦ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайском крае граждане без регистрации на портале “Госуслуги” теперь могут получить QR-коды. Об этом сообщили в мэрии Барнаула. Также Минздрав отчитался о новой поставке однокомпонентной вакцины “Спутник Лайт”. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 19 ноября 2021 года.

QR-коды всем!

Как отмечают в городской администрации, теперь получить коды могут даже те, кто не зарегистрирован на портале “Госуслуги”, но привился. На услугу могут рассчитывать те, кто не имеет возможности регистрации на портале. По всей видимости, речь идет о тех, у кого нет гражданства РФ.

- Если такой гражданин переболел коронавирусной инфекцией или привился, данные об этом будут отправлены в специальный раздел Портала Госуслуг, к которому будут иметь доступ сотрудники МФЦ. Услуга оказывается по живой очереди, - пояснили в мэрии.

С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и загранпаспорт, если нужен сертификат на иностранном языке.

Новая поставка

Жители Алтайского края пожаловались на то, что в поликлиниках есть проблема с наличием однокомпонентной вакцины против ковида “Спутник Лайт”, якобы сейчас запись ведется аж на месяц вперед. Как отметили в региональном Минздраве, накануне край получил новую партию вакцины - 21,3 тысячи доз.

Напомним, в настоящий момент в крае зарегистрировано больше 97 тысяч случаев заражения. В сутки выявляют больше 500 новых заболевших.