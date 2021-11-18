Барнаульцы без регистрации на Госуслугах могут получить QR-код

Работа с клиентами без регистрации ведется во всех филиалах МФЦ Фото: Татьяна Гейнрих

Жители Барнаула, у которых нет регистрации на портале Госуслуг, могут получить QR-код. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для этого необходимо обратиться в филиал Многофункционального центра.

Работа с клиентами без регистрации ведется во всех филиалах МФЦ. Кроме того, в офисе по проспекту Ленина,6 открыли дополнительные окна для прием граждан.

- Услуга предназначена в первую очередь для тех, кто не имеет возможности зарегистрироваться на портале и получить доступ в личный кабинет, где хранится информация. Если такой гражданин переболел коронавирусной инфекцией или привился, данные об этом будут отправлены в специальный раздел Портала Госуслуг, к которому будут иметь доступ сотрудники МФЦ. Услуга оказывается по живой очереди, - отметили в мэрии.

При себе гражданам необходимо иметь следующие документы:

- подтверждающий личность;

- полис обязательного медицинского страхования;

- загранпаспорт (в случае, если заявителю нужен экземпляр сертификата на английском языке.

Напомним, ранее с вопросами по поводу получения кодов обращались иностранные студенты. С 15 ноября сертификат о вакцинации или справка о медотводе требуется посещения театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, бассейнов, фитнес-центров, пансионатов, гостиниц, баз и домов отдыха, спортобъектов, общепита (за исключением тех, кто работают навынос).

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