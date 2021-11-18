Алтайский край получил еще 21 тысячу доз вакцины “Спутник Лайт”

Поставка пришла в начале этой недели Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале этой недели Алтайский край получил очередную поставку вакцины против коронавируса. Так, в регион доставили 21,3 тысячи доз “Спутника Лайт”, пишет “Толк”.

В настоящий момент в регионе есть 22,7 тысячи доз однокомпонентной вакцины. Когда будет следующая партия - неизвестно.

- В профильном ведомстве объяснили, что регион не может повлиять на частоту поставки "Спутника Лайт", поскольку распределением вакцины в регионы занимается Москва. При этом в минздраве напомнили, что "Спутник Лайт" рекомендован в качестве защиты от ковида тем людям, кто делает вакцину повторно, либо переболевшим, - отмечает издание.

Ранее жители Алтайского края неоднократно жаловались, что не могут привиться “Спутником Лайт”. Так, в поликлинике одной из жительниц Барнаула сказали, что записаться на вакцинацию именно этим препаратом можно лишь на декабрь. Об аналогичной ситуации рассказали жители Локтевского, Бийского и Калманского районов.