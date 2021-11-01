Система QR-кодов в Алтайском крае: как быть иностранным туристам и студентам

Сейчас пропуск по QR-кодам действует только в торговых центрах Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Алтайском крае с недавнего времени начала действовать система пропусков в торговые центры по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации против ковида. Однако получить их могут далеко не все. В числе тех, кто столкнулся такой проблемой, оказались иностранные студенты, пишут они в паблике barnaul.insta в инстаграме.

- Мы - иностранные студенты, обучающиеся в разных вузах Барнаула. Вакцинацию от ковида мы прошли, но у нас нет QR-кода, так как мы иностранцы и не имеем вида на жительство в России. Как мы можем посещать магазины? – спрашивают студенты в соцсетях.

Также вопросы возникли у граждан, приехавших в край из Казахстана.

- Прививалась в Казахстане двухкомпонентным «Спутником-V», сертификат о вакцинации есть, но в России он не действителен, - пишет девушка в комментариях под постом.

Как рассказали «Комсомолке» в Роспотребнадзоре, с Казахстаном есть договорённость, что сертификаты о вакцинации именно «Спутником-V» в Казахстане действительны и в России, и наоборот. Что касается вакцинированных студентов, то вместо QR-кода можно предъявлять ПЦР-тест.

- Граждане иностранных государств, которые прибывают на территорию Российской Федерации, должны иметь ПЦР-тест, - разъяснили на горячей линии ведомства.

Стоит отметить, что подтвердить прохождение вакцинации против коронавируса можно и с помощью прививочного сертификата.

Напомним, в настоящее время, согласно указу губернатора Алтайского края, пропуск по QR-кодам действует только в торговых центрах, а с 15 ноября пропускной режим распространится на театры, концертные залы, фитнес-клубы, гостиницы, а также на объекты общественного питания.

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