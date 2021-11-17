Барнаульского медика скорой помощи отстранили от работы за отказ вакцинироваться

Согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края медики попадают под обязательную вакцинацию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле медика скорой помощи отстранили от работы после того, как он пожаловался в соцсетях на принудительную агитацию прививок от ковида. Ранее он рассказывал, что начальство якобы обязывает его и коллег заставлять пациентов вакцинироваться.

– Нас, под угрозами увольнения, заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться, пугать их тяжелыми последствиями и смертями. За отказ это делать лишали премий и надбавок, – рассказал житель Барнаула Михаил Протопов в паблике «Barnaul22».

Через пару дней публикации поста мужчину отстранили от работы. При этом сам медик связывает такое решение начальство именно с оглаской ситуации.

– С 15 ноября я отстранен от работы без сохранения заработной платы. А позже и вовсе поставили перед «выбором»: либо пишу заявление по собственному, либо увольняют «по отрицательным мотивам», – написал Михаил.

Однако в региональном Минздраве «КП» пояснили, что от работы мужчину отстранили вовсе не за публикацию поста, а за то, что он сам отказывался вакцинироваться. Согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края медики попадают под обязательную вакцинацию.

– В каждой медицинской организации необходимо привить не менее 80% работников. Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателя. В настоящее время в Алтайском крае привиты 78% всех сотрудников учреждений здравоохранения (41253 человека), – рассказали в краевом Минздраве.

Работодатели, которые не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации работников, могут нарваться на крупный штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ:

– от 200 000 до 500 000 руб. для организаций;

– от 50 000 до 150 000 руб. для должностных лиц и ИП.

– либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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