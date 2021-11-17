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Здоровье17 ноября 2021 5:20

Барнаульского медика скорой помощи отстранили от работы за отказ вакцинироваться

Ранее в соцсетях он пожаловался на принудительную агитацию прививок от ковида
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края медики попадают под обязательную вакцинацию

Согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края медики попадают под обязательную вакцинацию

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле медика скорой помощи отстранили от работы после того, как он пожаловался в соцсетях на принудительную агитацию прививок от ковида. Ранее он рассказывал, что начальство якобы обязывает его и коллег заставлять пациентов вакцинироваться.

– Нас, под угрозами увольнения, заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться, пугать их тяжелыми последствиями и смертями. За отказ это делать лишали премий и надбавок, – рассказал житель Барнаула Михаил Протопов в паблике «Barnaul22».

Через пару дней публикации поста мужчину отстранили от работы. При этом сам медик связывает такое решение начальство именно с оглаской ситуации.

– С 15 ноября я отстранен от работы без сохранения заработной платы. А позже и вовсе поставили перед «выбором»: либо пишу заявление по собственному, либо увольняют «по отрицательным мотивам», – написал Михаил.

Однако в региональном Минздраве «КП» пояснили, что от работы мужчину отстранили вовсе не за публикацию поста, а за то, что он сам отказывался вакцинироваться. Согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края медики попадают под обязательную вакцинацию.

– В каждой медицинской организации необходимо привить не менее 80% работников. Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателя. В настоящее время в Алтайском крае привиты 78% всех сотрудников учреждений здравоохранения (41253 человека), – рассказали в краевом Минздраве.

Работодатели, которые не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации работников, могут нарваться на крупный штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ:

– от 200 000 до 500 000 руб. для организаций;

– от 50 000 до 150 000 руб. для должностных лиц и ИП.

– либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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