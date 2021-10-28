Где пожилым людям взять QR-код, если у них нет смартфона

QR-коды можно получить на портале Госуслуг Фото: Татьяна Гейнрих

С 30 октября в Алтайском крае вводят систему QR-кодов. Сначала такой режим пропуска введут в торговый центрах, а с 15 ноября – в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, бассейнах, фитнес-клубах, гостиницах, ресторанах и других общественных места. QR-коды можно получить на портале Госуслуг. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после введения финальной дозы вакцины. Однако не все жители края зарегистрированы на Госуслугах. Например, доступа на портал может не быть у пожилых жителей. У многих из них нет и смартфона. Где в таком случае взять QR-код – в материале «КП».

Выход есть

Как рассказали в краевом Минсозащиты, распечатать QR-код для пожилого человека можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ. Здесь пенсионерам помогут получить доступ к порталу «Госуслуг». При этом жителей края в министерстве призывают помочь пожилым людям с получением кода.

– Предложите свою помощь распечатать QR-код пожилым родственникам, соседям по дому, знакомым пенсионерам, друзьям старшего возраста. Не будьте равнодушными, помогите близким пожилым! Это займет немного времени, но оставит добрый след в душе человека! – пишут на странице Минсоцзащиты в Instagram.

Также в ведомстве отмечают, что, если у гражданина нет доступа к порталу Госуслуг, сертификат или справку о вакцинации он может получить в медорганизации после прививки.

Медотвод режим самоизоляции

Тем, кому по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, нужно иметь при себе справку о медотводе, а также отрицательный ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа.

Согласно новому указу губернатора, невакцинированным COVID-19 жителям региона в возрасте 60 лет и старше, нужно будет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Можно выходить только для получения медпомощи, покупки продуктов и других товаров первой необходимости, а также разрешается гулять на свежем воздухе.

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