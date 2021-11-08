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Общество8 ноября 2021 8:05

Стало известно, как будут работать QR-коды в фитнес-клубах на Алтае

Спортивная индустрия готовится понести убытки после введения новых ограничений
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Пропускать в спортзалы будут по коду с 15 ноября.

Пропускать в спортзалы будут по коду с 15 ноября.

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Руководители крупных спортивных клубов рассказали, как будут работать фитнес-залы после ведения новых ограничений с 15 ноября. По их словам код будет вноситься в программу организации, которая будет привязана к личному кабинету клиента. Об этом пишет «Толк».

- Клиенту достаточно будет один раз предоставить QR-код, после чего эта информация будет привязана к карте клуба. В дальнейшем это позволит всем избежать излишнего раздражения, - цитирует издание руководителя сети фитнес-клубов «Сафари» Сергея Зубкова.

После 15 ноября попасть в спортзал можно будет только по предъявлению QR-кода. Ограничения неизбежно приведут к убыткам. Уже сейчас люди отказываются от покупки годовых абонементов из-за возможного локдауна, а введение пропускной системы приведет к отказу от действующих абонементов.